Wirkstoffverlust im Pflanzenschutz

Eine Studie beweist, dass Pflanzenschutzmittel wichtig sind. Und das nicht nur für die Landwirte, sondern auch für die Wirtschaft und für die Ernährungssicherheit.

Die EU möchte die Beweislast bei der Zulassung von Pflanzenschutzmittel umkehren. Foto: Böck

Wenn immer mehr Pflanzenschutzmittel aus dem Regal verschwinden, werden wir künftig mehr mit resistenten Unkräutern kämpfen müssen. Foto: Böck

Die Landwirtschaftskammer und die Industriegruppe Pflanzenschutz veröffentlichte am 24. Oktober 2016 eine Studie zu den Auswirkungen von gefahrenbasierter Gesetzgebung für Pflanzenschutzmittel in Europa. Sie untersuchten dabei, wie sich der Verlust von 75 von 400 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen auswirken würde. Das würde sowohl Ertrag als auch Qualität der Lebensmittel reduzieren und der Landwirtschaft immense wirtschaftliche Schäden zuführen. Zudem gefährdet das rund eine halbe Million Arbeitsplätze in Europa.Die 75 Wirkstoffe ermöglichen in Europa bei den sieben Hauptkulturen einen Gesamtertrag von 96 Millionen Tonnen bzw. 15 Milliarden Euro bei. Bei Gerste, Weizen, Raps und Mais wäre ein Ernteverlust von bis zu 20 Prozent zu erwarten. Bei Kartoffeln und Zuckerrübe läge der Verlust sogar bei bis zu 40 Prozent. Bei den 24 Sonderkulturen variiert der Mehrertrag durch die Wirkstoffe pro Hektar zwischen 40 und 100 Prozent. Das entspricht einem Gesamtvolumen von 12 Millionen Tonnen. Die EU riskiert somit, die Selbstversorgung mit Weizen, Gerste , Kartoffeln und Zuckerrüben. Ergo wäre das Verbot der Mittel fahrlässig. Zudem würden die Gewinne in der Landwirtschaft um 17 Milliarden Euro sinken. Davon entfallen 15 Milliarden Euro auf die sinkenden Umsätze und 2 Milliarden auf höhere Kosten. Die Wirtschaftlichkeit würde somit um 40 Prozent sinken.Die EU möchte gerne die Beweislast bei der Zulassung von Pflanzenschutzmittel umkehren. Derzeit können Pflanzenschutzmittel nur verboten werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie gefährlich sind. Mit der neuen Regelung würden die Mittel schon beim Verdacht auf eine Gefährdung aus dem Regal verschwinden. Diese Problematik ist bereits vielen Landwirten aus der „Glyphosat-Debatte“ bekannt. Das widerspricht aber jeglicher Logik. Demnach müsste man auch Autos verbieten. Denn diese können nachweislich Menschen Schaden zufügen.Nils Bauer, stellvertretender Obmann der Industriegruppe Pflanzenschutz, erklärt in einem kurzen Video anhand der Zuckerrübe, warum Pflanzenschutzmittel für Landwirte wichtig sind.