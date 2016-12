Vorsorge ausbauen, Bürokratie abbauen

Die Agrarlandesräte berieten gemeinsam mit Bundesminister Rupprechter über aktuelle Herausforderungen der Landwirtschaft. Marktturbulenzen, der Klimawandel und Bürokratie sind große Brocken für die Agrarpolitik.

Bundesminister Andrä Rupprechter und der steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger berichteten über die agrarpolitischen Schwerpunkte. (Foto: Lebensministerium)

„Wir befinden uns in der Landwirtschaft heute wohl in der bewegtesten Phase überhaupt“, brachte der steirische Agrarlandesrat Johann Seitinger die aktuellen agrarpolitischen Herausforderungen auf den Punkt. Unter dem Vorsitz von Seitinger berieten die österreichischen Agrarlandesräte Ende September in Graz über die Schwerpunktsetzung in der österreichischen Agrarpolitk.Im Mittelpunkt standen dabei die Preiseinbrüche auf den Märkten, Maßnahmen zur Verbesserung der Risiko-Vorsorge im Bereich Klimaschutz sowie Maßnahmen zum Bürokratieabbau.In Hinblick auf den Klimawandel und häufiger werdende Wetterextreme, soll der Versicherungsschutz ausgeweitet werden. Mit Änderungen des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes und des Katastrophenfondsgesetzes wurden bereits wichtige Schritte in Richtung einer umfassenden Ernteversicherung gesetzt. Landwirte, die sich heuer im Frühjahr gegen Dürre, Stürme oder starke Regenfälle versichert haben, bekamen den von der öffentlichen Hand getragenen Prämienanteil (50 %) von der Hagelversicherung refundiert beziehungsweise gutgeschrieben „Auf den Agrarmärkten ist es in den vergangenen Monaten zu teils dramatischen Preiseinbrüchen gekommen. Am Milchmarkt ist die Lage nach wie vor schwierig, wobei trotz der Verlängerung des Russland-Embargos eine leichte Entspannung spürbar war. Die von mir geforderte und durchgesetzte freiwillige Milchmengenreduzierung wurde mit finanzieller Unterstützung durch die EU umgesetzt und zeigt Wirkung. Im nächsten halben Jahr haben die Landwirte eine Reduzierung der einzelbetrieblichen Milchmenge in Österreich im Umfang von 60.000 t geplant“, berichtete Rupprechter.Landwirte seien heute zunehmend auch Unternehmer und nicht nur Urproduzenten und hätten immer mehr Auflagen und Vorgaben einzuhalten. Die immer stärkere Verschränkung mit der Wirtschaft mache es notwendig, bürokratische Hürden abzubauen. „Neben den Bundesgesetzen hat auch die Durchforstung von Landesgesetzen und der Gewerbeordnung höchste Priorität“, betonte Seitinger. Bundesminister Rupprechter hat im März 2015 eine Verwaltungsreform-Kommission damit beauftragt, im Zuständigkeitsbereich des Ressorts Möglichkeiten der Vereinfachung und Deregulierung zu identifizieren. Von der Kommission wurden mehr als 50 Bundesgesetze und fast 300 Verordnungen aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Forst, Wasser und Abfall geprüft sowie ein umfangreiches Deregulierungspaket geschnürt.