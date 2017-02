Voller Saal beim Thema Berglandwirtschaft

Beim Thementag Berg & Wirtschaft der diesjährigen Wintertagung standen besonders die zukünftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft im Berggebiet im Zentrum.

Die Herausforderungen der Bergregionen zogen zahlreiche Besucher zur Wintertagung nach Innsbruck. (Foto: Lang)

Der Fachtag zum Thema Berglandwirtschaft füllte den Saal im Innsbrucker Landhaus am 2. Februar 2017 bis auf den letzten Platz. Unter dem Generalthema „Wer wird uns morgen versorgen“ lag der Schwerpunkt der Vorträge auf Perspektiven für die Zukunft der Bergregionen. Der Bogen spannte sich von Aspekten der künftigen EU-Agrarpolitik bis hin zu den Auswirkungen des Klimawandels für die Berggebiete. Bundesminister Andrä Rupprechter berichtete unter anderem vom Besuch des EU-Agrarkommissars Phil Hogan, der mit Blick auf die Erhaltung der bewirtschafteten Bergregionen vielversprechend verlief. Hogan habe sich klar für den Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe ausgesprochen und gehe damit mit den österreichischen Vorstellungen einher, berichtet Rupprechter.Bei den anschließenden Diskussionen mit dem Publikum kam immer wieder die Frage nach den Strategien der Politik für den Erhalt der belebten Bergregionen auf. Man müsse sich darum kümmern, vor allem die städtische Bevölkerung mit mehr Hintergrundwissen zu den Herausforderungen und Zusammenhängen der Bergregionen zu versorgen. Der Bogen der Diskussion spannte sich bis hin zur Forderung nach mehr Lebensmittel-Erziehung in den Schulen. Die verschiedenen vorgestellten Best Practice-Beispiele gaben einen zusätzlichen Einblick in die Entwicklung der Bergregionen als Wirtschafts- und Lebensraum. Sie zeugten davon, wie sehr der weiterhin boomende Tourismus von einer lebendigen ländlichen Bevölkerung, von gelebtem Brauchtum und von den Ideen und der Arbeit der bäuerlichen Familien abhängig ist. In diesem Zusammenhang war auch die Lebensqualität des ländlichen Raumes und das Problem der Landflucht immer wieder Thema der Tagung.