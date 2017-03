Villach feiert zehn Jahre GenussKrone

Am 25. Juni 2017 steht Villachs Altstadt im Zeichen der bäuerlichen Kulinarik und feiert das Zehn-Jahr-Jubiläum der wichtigsten Produktprämierung Österreichs, der GenussKrone.

Die Organisatoren des GenussKrone-Jubiläumsfestes in Villach am 25. Juni 2017 versprechen einen erlebnisreichen Kulinariktag in der Altstadt. (Foto: Oskar Höher)

Villach wird am 25. Juni 2017 Gastgeber für das zehnjährige Jubiläum der GenussKrone. Den ganzen Tag lang wird man in der Villacher Altstadt die regionalen Spezialitäten verkosten können. Das Fest ist gleichzeitig der österreichweite Auftakt, weil die GenussKrone ihren zehnten Geburtstag danach in allen Bundesländern feiert. Neben einem Frühschoppen des ORF stehen auch Kochshows zu den kulinarischen Spezialitäten am Programm. Außerdem können die Besucher einmal in die Rolle einer „Sensorik-Detektivs“ schlüpfen und beim Publikumspreis ihre Bewertung abgeben. Die GenussKrone ist die höchste Auszeichnung für Produkte aus bäuerlicher Direktvermarktung . Sie wird jedes Jahr in fünf Hauptkategorien vergeben: Brot, Käse, Obstprodukte, Rohpökelwaren und Fisch. Das Bundesland Kärnten konnte bei der diesjährigen GenussKrone sechs Bundessiege in vier Kategorien erringen.