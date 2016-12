Versteigerung: New Holland Traktor T4.95 zum 30-jährigen Jubiläum der Landtechnik Villach

Binderberger Forstanhänger RW 5 alpin mit Forstkran 5300



Der Binderberger Forstanhänger RW 5 alpin mit Forstkran 5300 wird von der Fa. Landtechnik Villach aus Kärnten zur Verfügung gestellt.



Jetzt informieren ... Stoll ProfiLine Frontladerschwinge FZ10



Die Stoll Frontladerschwinge ist für Traktoren von 70-100 PS geeignet und für alle gängigen Traktorenmarken passend.



Jetzt informieren ... Krone Mähwerk ActiveMow R 280



Ein Heckscheibenmähwerk für den 3-Punkt-Anbau mit 2,83 m Arbeitsbreite, 5 Mähscheiben, 2 Mähtrommeln und vielem mehr.



Jetzt informieren ... New Holland Traktor T4.95



Der New Holland Traktor T4.95 mit 99 PS Common Rail Technik ist für jede Betriebsgröße in den Bereichen Grünland, Forstwirtschaft, Ackerbau etc. geeignet.



Jetzt informieren ...