Tux-Zillertaler: 30 Jahre Generhaltungsprogramm

Anlässlich der Vollversammlung der österreichischen Tux-Zillertaler Züchter lohnt sich ein Blick auf die Erfolge dieser seltenen Rinderrasse. Die gezielte Zucht zeigt die Stärken der Rasse bei Milch und Fleisch.

Seit 30 Jahren ist das Tux-Zillertaler RInd erfolgreich im Generhaltungsprogramm. (Foto: KeLeki)

Höhepunkt der Vollversammlung war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaften. (Foto: ZUchtverband)

Vor 30 Jahren wurde das Generhaltungsprogramm für die fast schon ausgestorbene Tuxerrasse gegründet. Mit nur wenigen Tieren schaffte man in den 30 Jahren in konsequenter Zuchtarbeit und dem Einsatz der Züchter, dass die Rasse mit rund 1.000 Kühen vor dem Aussterben bewahrt wurde. Heute halten die Rasse fast 300 Züchter in allen Teilen Österreichs. Die Tuxerrasse erfreut sich bei Milch- wie auch bei Fleischrinderbetrieben großer Beliebtheit. Die durchschnittliche Lebensleistung der Tuxerrasse beträgt 21.000 Milch-kg bei einem Durchschnittsalter von 6,7 Jahren. Damit ist man unter den in Österreich gehaltenen Rinderrassen im absoluten Spitzenfeld. Ihre positiven Eigenschaften in Widerstandsfähigkeit, Vitalität, Futterverwertung und Anpassungsfähigkeit werden von den Züchtern sehr geschätzt. Sehr stark entwickelt hat sich die Rasse auch im Fleischrinderbereich . Die Tuxerrasse schaffte sogar das Kunststück, bei Bundesfleischrinderschauen zweimal die Gesamtsiegertitel rassenübergreifend zu erringen.Ende November fand in Straß im Zillertal die Vollversammlung der österreichischen Tux-Zillertaler Züchter statt. Im Rahmen der Versammlung wurde auch der bisherige Vorstand ergänzt durch Stefan Schoner aus Niederau für eine weitere Funktionsperiode bestätigt. Für die erfolgreichen Schauteilnehmer auf den beiden Tuxer-Bundesschauen in Rotholz und Maishofen und den neuen „Management-Profis“ gab es ebenfalls Auszeichnungen. Höhepunkt der Vollversammlung war die Verleihung der höchsten Auszeichnung des Vereines mit der „Ehrenmitgliedschaft“. Diese wurde an verdiente Persönlichkeiten aus der Gründerzeit verliehen. Tuxerpfarrer Prof. Mag. Ambros Aichhorn, Ing. Andreas Moser und Tierzuchtdirektor a. D. DI. Max Partl hatten in der Gründerzeit großen Anteil, dass die Rasse vor dem Aussterben bewahrt werden konnte. Ebenfalls mit der „Ehrenmitgliedschaft“ ausgezeichnet wurde Bundesminister DI. Andrä Rupprechter, der in der Programmperiode der Ländlichen Entwicklung 15-20 wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme „Seltene Nutztierrasse“ und hier insbesondere für die hoch gefährdeten Rinderrassen hatte.