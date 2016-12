Spurenelemente düngen

Die Düngung mit Stickstoff, Phosphor und Kali ist unangefochten. Doch ernährt sich die Pflanze nicht nur von Hauptnährstoffen. Oft schenken Landwirte vor allem den Spurennährstoffen zu wenig Aufmerksamkeit.

Spurenelemente können Sie in Kombination mit dem Pflanzenschutz geben. Foto: Landpixel

Typische Manganmangelsymtome – gelbe Aufhellungen entlang der Blattadern. Foto: Landpixel

Die Blattdüngung von Spurennährstoffen in Getreide hat in den letzten Jahren in der Praxis an Bedeutung gewonnen. Dabei spielen besonders Mangan, Kupfer und Zink eine wichtige Rolle. Aber auch das Düngen von Bor wird immer öfter diskutiert.Wenn Getreide nach dem Winter vergilbt, kümmert oder teilweise abstirbt, ist oft Manganmangel die Ursache. Betroffen ist vor allem die Gerste . Mangan beeinflusst unter anderem die Winterfestigkeit. Ein Mangel in Kombination mit stärkeren Frösten schädigt oft die Blätter und Triebe sehr stark. Solche Pflanzen können Sie in der Regel selbst mit einer Blattdüngung nicht mehr aufpäppeln und am Leben erhalten. Sie sollten daher die Pflanzen im Herbst für den Winter fit machen.Manganmangel zeigt sich an blass- bis gelb¬grünen Blättern und mangelhafter Entwicklung der Wurzel. Erscheinen die stärker rückverfestigten Traktorspuren auf dem Acker deutlich grüner als der Rest, dann fehlt es in der Regel an Mangan. Hier hilft oft eine gute Rückverfestigung nach der Saat und eine Überfahrt mit der Walze – wenn die Witterung das zulässt.Getreide hat neben Mangan einen hohen Bedarf an Zink und Kupfer. Ein typisches Mangelsymptom für Kupfer ist das Aufhellen der Blätter von den Rändern und Spitzen her sowie das Einrollen des jüngsten Blattes. Vor allem organische Böden wie z.B. Moorböden sind nicht ausreichend mit Kupfer versorgt.Zinkmangel zeigt sich u.a. in Zwergwuchs, Kleinblättrigkeit, Verkürzung der Internodien sowie Aufhellung der Blätter zwischen den Blattadern. Niedrige Zinkgehalte im Boden sind in der Regel nur in Sandböden ein Problem.Bei Zink ist vor allem die Verfügbarkeit bei unterschiedlichen pH-Werten entscheidend. Je höher der pH-Wert, desto schlechter ist Zink für die Pflanze verfügbar. Auch ein hoher Phosphatgehalt im Boden verringert die Aufnahme von Zink aus dem Boden.In den letzten Jahren diskutierten Experten häufig darüber, ob Bor notwendig ist. Bor sollten Sie nur bei Mangel düngen, da hohe Mengen Bor für Getreide toxisch wirken. Bormangel zeigt sich vorrangig auf leichten, auswaschungsgefährdeten Standorten. Daher ist eine Blattdüngung von Bor auf tiefgründigen Böden selten notwendig.Von Ulrich LEHRKEMehr über den richtigen Düngezeitpunkt und über die möglichen Dünger lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 21/2016.