Soja-Anbau in Österreich als Chance oder Trend - Landwirt.com live Praxistag

Immer mehr Landwirte erkennen die Ertragspotentiale der Sojabohne und machen sie bereits zu einem fixen Bestandteil in der Fruchtfolge. Aber die Sojabohne verlangt auch besondere pflanzenbauliche Voraussetzungen. Am Live-Praxistag am 2. März 2017 dreht sich daher alles um die weltweit gefragteste Eiweißpflanze, die Sojabohne.