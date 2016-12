So kann Öffentlichkeitsarbeit für Schweinehalter gelingen

Wie sieht es in einem Schweinestall aus? Das wissen viele Verbraucher nicht. Der LANDWIRT stellt ausgewählte Projekte von Bauern, die das ändern wollen, vor.



Sabine und Werner Pail zeigen Schülern ihren Schweinemaststall. Foto: Saugut

Im Südosten der Steiermark haben sich etwa 50 schweinehaltende Familien zur Informationsplattform Saugut zusammengeschlossen. Sie wollen den Konsumenten in der Region die Bedeutung von Fleisch und der bäuerlichen Landwirtschaft näherbringen. Obmann Werner Pail erklärt: „Wir wollen dabei helfen, sachlich zu informieren. Ich habe schon vielen Leuten meinen Betrieb gezeigt. Alle sind mit einem Aha-Erlebnis nach Hause gegangen. Dies ist der Beitrag, den wir leisten sollten.“Die Bauern der Initiative spenden zu Weihnachten Fleischpakete an Sozialmärkte, veranstalten Schaugrillen und Tage der offenen Stalltüre. Sie betreuen Infostände auf Veranstaltungen und stellen Feldtafeln auf. Einige Mitglieder laden auch Schüler auf den Hof ein. Seit kurzem ist die Homepage www.saugut.st online. Unter dem Titel „Frag´ doch mal uns Bauern!“ kann jeder Fragen stellen, die von den Saugut-Bauern beantwortet und auf der Homepage veröffentlicht werden.Ein Weblog ist wie ein Tagebuch im Internet. Ein Blog hat meist ein Überthema, zu dem einzelne Beiträge verfasst werden. Michael Faust und Lena Hennig aus Hessen schreiben auf ihrer Homepage danzucht faust.jimdo.com Blogs zu den Themen Schweinehaltung, Ackerbau und Markt. Wichtig ist den beiden, dass sie auch kritische Themen wie das Kupieren der Schwänze aufgreifen. Pro Woche nimmt sich Lena Hennig etwa drei bis vier Stunden Zeit für die Homepage. Etwa ein bis zwei Mal im Monat schreibt sie einen neuen Blog-Eintrag. Der besteht aus einem kurzen Text und Fotos. „Die Bilder sind fast wichtiger als der Text“, erklärt sie.Über Berichte in regionalen Zeitungen versuchen die beiden, ihren Blog bei Verbrauchern bekannter zu machen. Lena Hennig sagt: „Es bringt nichts, immer im eigenen Sud zu baden. Wir erreichen zu wenig Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen!“ Bis auf einen Vorfall seien die Reaktionen durchwegs positiv gewesen. Für Lena Hennig sind Blog, Homepage und Facebook-Auftritt nur ein Anfang, denn „wir können uns in Sachen Selbstdarstellung nicht auf andere verlassen“.Thomas Ostendorf aus Ochtrup in Nordrhein-Westfalen nutzt seit Januar 2014 Twitter, um von seiner Arbeit am Schweinebetrieb zu berichten. Twitter (deutsch: Gezwitscher) ist eine Online-Plattform, auf der man Nachrichten mit maximal 140 Zeichen posten kann. Der Schweinehalter schreibt nur von seinem Handy aus. „Ich bin selten im Büro. Twitter läuft nebenbei, zum Beispiel wenn ich auf den Ferkelhändler warte“, erklärt Thomas Ostendorf. Er lädt auch Fotos hoch, die er bei der Stallarbeit macht. Etwa eine halbe Stunde pro Tag verbringt er auf Twitter. Sein Nutzername lautet @landwirtotti.Für Thomas Ostendorf ist Twitter auch eine Möglichkeit, um Kontakte zu Journalisten oder zu politischen Parteien herzustellen. Seiner Erfahrung nach suchen viele Journalisten auf Twitter nach Informationen oder Kontakten, wenn sie einen Artikel schreiben. Schon Thomas Ostendorfs Eltern haben vor 30 Jahren Schulklassen auf den Hof geholt. Er macht das nach wie vor. In Twitter und Facebook sieht er einen großen Vorteil: „Wir erreichen in kürzester Zeit extrem viele Menschen.“• Homepage und Facebook• SchweineMobil• WhatsApp• Massentierhaltung aufgedeckt• Land schafft Leben• Frag doch mal den Landwirt• Schweinehaltung im Unterricht