Schweinepreis sinkt in Österreich um drei Cent

Derzeit melden viele Mäster ihre Schweine aus Sorge vor einer weiteren Preisrücknahme frühzeitig an. Das dadurch erhöhte Angebot kann jedoch rasch abfließen. Die Schweinebörse konnte ein weiteres Sinken des Basispreises auf minus drei Cent abfedern.





Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 13.-19.10.2016: 1,45 Euro/kg SG (-0,03). Foto: Archiv

In Österreich konnte trotz des um 8% über dem Durchschnitt liegenden Angebots in der abgelaufenen Woche der Markt gänzlich geräumt werden. Sowohl attraktive Frischfleisch-Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel wie auch die Nachfrage aus der Fleischindustrie saugen das schlachtreife Angebot reibungslos ab. Vor dem Hintergrund einer wieder auf Normalniveau zurückpendelnden Menge konnte die Abnehmerseite an der heimischen Schweinebörse die Preisrücknahmeforderung nur zum Teil durchsetzen. Die Mastschweine-Notierung sinkt um 3 Cent auf 1,55 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,45 Euro).Österr. Basispreise vom 13.–19.10.2016:Mastschweine-Basispreis: 1,45 € (-0,03)Zuchten-Basispreis: 1,18 € (-0,03)„Gemessen an den verfügbaren Marktdaten müsste man eigentlich von einer raschen Stabilisierung des Gefüges ausgehen. Die jüngsten Preisermäßigungen sollten auch dazu beitragen, dass dieExportgeschäfte mit China, die zuletzt durch aggressive Angebote aus den USA an Attraktivitäteingebüßt haben, wieder stärker in Fluss kommen“, stellt Johann Schlederer, Geschäftsführer derSchweinebörse, zu den kurzfristigen Marktaussichten fest.Speziell im norddeutschen Raum liegt das Lebendangebot am Schweinemarkt seit Monatsbeginn über der Nachfrage. Das Minus der vergangenen Woche lässt dort noch stärker als anderswo verunsicherte Mäster frühzeitig zum Anmeldetelefon greifen. Zudem läuft ein Insolvenzverfahren bei einem mittelgroßen Schlachtunternehmen (das 24.000 Stück pro Woche verarbeitet), was erfahrungsgemäß Irritationen mit sich bringt.Obwohl im süddeutschen Raum eher von ausgewogenen Verhältnissen berichtet wird, ergab das deutsche Preisbildungsmodell ein neuerliches Minus von 5 Cent. Damit können sich auch die übrigen EU-Länder einem weiteren Preisrückgang nicht entziehen, wenngleich dieser moderater als in Deutschland ausfällt.