Schweinepreis sinkt auch in Österreich

Die Ankündigung einer Preisrücknahme hat viele Mäster dazu veranlasst, Schweine frühzeitig zur Schlachtung anzumelden. Durch das stark gestiegene Angebot musste die Ö-Börse am 15. Dezember 2016 dem Druck der Abnehmer nachgeben und ihren Mastschweine-Basispreis um 7 Cent nach unten korrigieren.

Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 15.-21.12.2016: 1,43 Euro/kg SG (-0,07). Foto: Archiv

Dass der in den letzten vier Wochen gestiegene Schweinepreis der europäischen Fleischwirtschaft so gar nicht ins Konzept passte, war kein Geheimnis. Infolgedessen wurde die ehestmögliche Chance für eine Korrektur genutzt. Ausgehend vom bekanntesten Fleischunternehmen Deutschlands, Tönnies, wurde bereits Anfang der Woche eine deutliche Reduzierung angekündigt. Das darauffolgende Spiel, wonach nervös werdende Mäster zusätzlich Schweine am Markt offerieren, wiederholte sich dann zum x-ten Mal.Mit einem schlagartig höheren Angebot bei gleichzeitig reduzierten Schlachtkapazitäten in den nächsten Wochen war es dann ein Leichtes, das deutsche Preisbildungsmodell in die Knie zu zwingen. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) senkte ihren Mastschweinepreis am 14. Dezember 2016 um 6 Cent. Doch auch das reichte einigen Schlachtunternehmen noch nicht, sie reagierten mit noch tieferen Hauspreisen, wie die „Agrarzeitung“ online berichtet. Andere Länder wie Frankreich, Spanien und Italien waren zuletzt relativ stabil geblieben, wodurch nun auch die Korrektur geringer ausfallen dürfte.Auch in Österreich konnte die extreme Auswirkung dieser „Ankündigungspolitik“ registriert werden.Während bis Montagmittag der Schweinemarkt geräumt war, begannen am Nachmittag einerseits die Stornierungen seitens des Fleischmarktes und andererseits stiegen die Schweine-Anmeldungen auf Rekordniveau. Zum Börsenschluss am Mittwoch um 10 Uhr lag das Angebot dann um mehr als 20% über dem Schnitt der Vorwoche. Vor diesem Hintergrund hatten diesmal an der heimischenSchweinebörse die Abnehmer das Sagen und konnten mit einem Minus von 7 Cent ihre Forderungenweitgehend durchsetzen. Die Mastschweine-Notierung sinkt somit auf 1,53 Euro/kg(Berechnungsbasis: 1,43 Euro).Österr. Basispreise vom 15.12.–21.12.2016:Mastschweine-Basispreis: 1,43 € (-0,07)Zuchten-Basispreis: 1,20 € (-0,02)„Erfahrungswerte zeigen, dass zu Jahresbeginn die Schweinepreise fast immer unter Druck stehen.Diesem Schema wird sich auch diesmal der Markt nicht ganz entziehen können, wenngleich zweiKriterien dafürsprechen, dass es nicht zu einem Preisverfall, sondern nur zu einem tendenziellenPreisabschwung kommen dürfte. Das momentane Überangebot an schlachtreifen Schweinen dürftein den nächsten Wochen fehlen. Während üblicherweise die Verarbeitungskapazität um diese Zeitfeiertagsbedingt auf 60 bis 70% fällt, kann heuer von einer Auslastungsquote von wenigstens 80%ausgegangen werden“, fasst Johann Schlederer von der Schweinebörse die kurzfristigenMarkttendenzen zusammen.