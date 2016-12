Schweinefleischexporte: Chance oder verhängnisvolle Abhängigkeit?

Chinas Appetit auf Schweinefleisch hat den Erzeugerpreis 2016 gerettet. Zuletzt hatten die Kontrakte an Attraktivität verloren. Sogar die EU-Kommission sieht den Export nach China eher als kurzfristige Chance für Europas Schweinehalter.

In China steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch weiterhin an. Foto: astudio/shutterstock

Die Europäer essen immer weniger Schweinefleisch. Die Chinesen immer mehr. Sie lassen sich die Lust aufs Schwein nicht verderben. Auch nicht von Arnold Schwarzenegger. Er wirbt auf Plakaten und in TV-Spots für Fleischverzicht oder zumindest für einen maßvolleren Konsum. Das chinesische Umweltministerium und eine Umweltorganisation konnten den Hollywoodstar dafür gewinnen. Chinas Regierung will den Schweinefleischkonsum der Bevölkerung um die Hälfte drosseln. Das soll helfen, den Klimawandel aufzuhalten und gesund zu bleiben. Tatsächlich isst mittlerweile jeder Chinese über 60 kg Schweinefleisch pro Jahr (vgl. EU: 68 kg, inklusive Knochen). Tendenz: steigend.Dank Chinas großer Nachfrage entwickelte sich der Schweinepreis 2016 besser als Marktexperten erwartet hatten. Die Volksrepublik importierte von Januar bis August um 96 % mehr Schweinefleisch als im Vorjahreszeitraum. Auch Hongkong, Japan, die Philippinen und die USA orderten deutlich mehr europäisches Fleisch.China schätzt die hohe Qualität und Hygienestandards in der europäischen Schweineerzeugung. Tierwohl interessiert dabei nicht. Insider berichten, dass dieser bei uns allgegenwärtige Begriff im Chinesischen gar nicht erst existiere. Wie die Tiere in den Importländern gehalten werden, sei für die chinesischen Veterinärbeauftragten nebensächlich.Nicht so die Kastration. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für einen weiterhin boomenden Export von Schweinefleisch nach China. Dies könnte Deutschland zum Verhängnis werden, meint Nicolaj Christoffersen vom Dänischen Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft. Er spricht von einer „Nulltoleranz“ der chinesischen Importeure hinsichtlich Ebergeruch und Arzneimittelrückstände im Fleisch. Würde sich die Eberimpfung mit Improvac in Deutschland durchsetzen, hätte dies auf jeden Fall Einfluss auf die Exporte in Drittlandstaaten, warnt er.China wird wohl weiterhin viel Schweinefleisch importieren. In einem aktuellen Prognosebericht heißt es, dass die Importnachfrage nach Schweinefleisch bis 2025 anhalten wird. Das Niveau soll aber künftig niedriger sein. Hatte China 2016 allein in der ersten Jahreshälfte rund 1,39 Mio. t Ware weltweit eingekauft, so sollte die Importmenge in den nächsten Jahren auf 900.000 t pro Jahr sinken.Wie Marktexperten aus Österreich und Deutschland die Exportchancen in Zukunft beurteilen und warum ein Wegfall des chinesischen Marktes einem „Fukushima am Schweinemarkt“ gleichkäme, lesen Sie in der aktuellen LANDWIRT-Ausgabe 22/2016.