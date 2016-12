Schnecken werden immer öfter zum Problem

In den letzten Jahren ist der Druck durch Schnecken in unseren Feldern stetig schlimmer geworden. Verantwortlich dafür sind Zwischenfrüchte und die Minimalbodenbearbeitung. Doch müssen wir diese Neuerungen wirklich wieder über Bord werfen um der Schnecke Herr zu werden?



Besonders die genetzte Ackerschnecke wird immer häufiger zum Problem. Foto: Landpixel

Mulchsaat und Zwischenfrüchte fördern die Schneckenpopulation. Foto: Böck

Ein lückriger Aufgang, abgefressene Keimblätter und unregelmäßige Löcher in den Laubblättern. Die Schadbilder des Schneckenfraßes sind längst nichts Neues. Doch treten diese Schäden immer öfter auf. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir aber zuerst die Schnecke verstehen.Schnecken bestehen zu 90 % aus Wasser. Sie können ihren Wasserhaushalt aber nicht regulieren. Deshalb benötigen sie immer ausreichend Feuchtigkeit fürs Überleben. Während Trockenphasen ziehen sie sich auf feuchte Stellen im Feld oder in Hohlräumen im Boden zurück. Dort gehen sie in den Ruhezustand über – sie reduzieren die Aktivitäten auf ein Minimum und dezimieren zudem die Population. Die Schnecken gleichen das mit ihrem erstaunlich hohen Vermehrungspotenzial wieder aus. Sie sind Zwitter und haben demnach sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane und können sich wechselseitig begatten. Sie bilden bis zu zwei Generationen pro Jahr aus. Dabei legen sie bis zu 400 Eier in Bodenspalten und -hohlräumen in einer Bodentiefe von 5– 10 cm ab. Wenige Wochen später schlüpfen die Jungtiere – diese sind sechs bis zwölf Wochen später selbst wieder geschlechtsreif.Doch warum rückt uns die Schnecke immer mehr an den Pelz? Mithilfe von Zwischenfrüchten schaffen wir den Schädlingen eine Grünbrücke. Das war früher mit der Schwarzbrache kein Thema, hier reduzierte sich die Schneckenpopulation aus Mangel an Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten selbst. Zudem trocknet eine Schwarzbrache wegen mangelnder Beschattung schneller aus.Auch die Minimalbodenbearbeitung fördert Schnecken. Der Mulch an der Bodenoberfläche bietet der Schnecke gute Bedingungen für einen Unterschlupf. Grubber und Co bilden viele Hohlräume im Boden – besonders wenn man den Boden anschließend nicht rückverfestigt. Außerdem halten Mulchsaatflächen das Wasser besser im Boden und trocknen nicht so schnell aus. Grundsätzlich gilt: Je weniger Bodenbearbeitung, desto größer ist die Gefahr durch Schnecken.Zu guter Letzt begünstigen die milden Winter die Schneckenpopulation.Mehr über die Schnecke und was Sie dagegen tun können lesen Sie inder LANDWIRT Ausgabe 23/2016.