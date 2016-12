Schlachtkälberpreis überschreitet 6 Euro-Marke

Die Nachfrage nach Kalbfleisch steigt aktuell schneller als das Angebot. Das führt zu steigenden Preisen. In Österreich legte die Notierung für Schlachtkälber um 10 Cent/kg zu. Der Preis liegt in der dritten Novemberwoche bei 6,05 Euro/kg.

Vier Wochen vor Weihnachten steigt der Schlachtkälberpreis in Österreich auf 6,05 Euro/kg an. Foto: Taferner

Die Nachfrage nach Jungstieren wird in allen EU-Ländern lebhafter und steht einem unterschiedlichen Angebot gegenüber, die Preise sind stabil bis steigend. Bei weiblichen Schlachtrindern wird das Angebot in den meisten Ländern kleiner. Weibliche Schlachtrinder könnnen zumeist zu stabilen bis regional leicht steigenden Preisen vermarktet werden.In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren stabil, die Nachfrage ist aufgrund des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes steigend. Bei weiblichen Schlachtrindern ist das Angebot leicht rückläufig, die Nachfrage stabil. Die Preise für Jungstiere, Ochsen, Kühe und Kalbinnen sind in der laufenden Woche unverändert. Bei Schlachtkälbern übersteigt die Nachfrage ein leicht steigendes Angebot, die Preise sind nochmals steigend.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,64Kalbin € 3,14Kuh € 2,16Schlachtkälber € 6,05Quelle: Österreichische Rinderbörse