Rinderfachtage 2017 machten Station in Pyhra

Tag drei der LANDWIRT Rinderfachtage lockte rund 100 Landwirte in die LFS Phyra. Ob Homöopathie oder Eiweißalternativen: Niederösterreichs Rinderhalter zeigten reges Interesse, sich und ihre Betriebe weiterzuentwickeln.



Homöopathie-Spezialistin Karin Schoenen-Schragmann berät Betriebe in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. (Foto: LANDWIRT)

Immer mehr Landwirte wenden Homöopathie im Rinderstall an. Auch bei den LANDWIRT Rinderfachtagen zeigte sich, dass zwar hie und da noch Vorbehalte bestehen, aber immer mehr Landwirte Interesse an dieser alternativen Behandlungsform haben. Die Homöopathie-Spezialistin Karin Schoenen-Schragmann aus Nordrhein-Westfalen gab den Besuchern des Rinderfachtags in der LFS Pyhra am 18. Jänner 2017 einen kompakten und praxisnahen Überblick über den Einsatz von homöopathischen Mitteln bei den wichtigsten Krankheiten von Kuh und Kalb.Die Tierheilpraktikerin betonte, dass Homöopathie kein Allheilmittel sei und schlechtes Stallmanagement nicht ausgleichen könne. Zudem sei die richtige Wahl der Mittel entscheidend. Für jede Krankheit – von Mastitis über diverse Klauenkrankheiten bis zu Kälberdurchfall – stellte die Expertin die richtigen Mittel und Begleitmaßnahmen vor.Einer der auch ganz genau auf Kühe und ihr Wohlergehen schaut, ist der Schweizer Kuhsignal-Trainer Christian Manser. Er zeigte in seinem lebhaften und mit jahrelanger Praxiserfahrung untermaltem Vortrag, wie Landwirte die Signale ihrer Kühe besser verstehen und die Haltung optimieren können,Fütterungsberater Matthias Lins referierte über „Profitabel füttern mit Eiweißalternativen“ – ein brandaktuelles Thema, das für jeden Rinderhalter relevant ist.Christian Fasching von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein rückte die Brunsterkennung ins Zentrum. Er präsentierte die Ergebnisse eines Praxistests mit modernen Brunsterkennungssystemen, die dem Landwirt wesentlich bei der Bestimmung der Brunst unterstützen und noch weitere relevante Daten liefern.Die Rinderfachtage 2017 machen am 19. Jänner noch an der LFS Otterbach (OÖ) und am 20. Jänner an der LFS Rotholz (Tirol) halt.