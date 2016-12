Raupenlaufwerke oder Räder?

Mehr Traktion, geringere Transportbreite, weniger Dieselverbrauch und um zwei Drittel geringerer Bodendruck: Es gibt viele Gründe, die für Raupenlaufwerke sprechen. Wir haben Praktiker nach ihren Erfahrungen gefragt.



John Deere 9880i STS Mähdrescher mit Triangl-Raupenlaufwerken beim Sojadrusch.

Vergleich der Bodenaufstandsfläche eines Claas Lexion mit Raupenlaufwerk (links) und Räder-Fahrwerk (rechts).

Bei feuchten Bodenverhältnissen sind Raupenlaufwerke Rädern weit überlegen.

New Holland CR9080 Mähdrescher mit Raupenlaufwerken beim Maisdrusch.

2014 war das Jahr der Raupen! – Große Regenmengen unmittelbar vor der Getreide- und Maisernte machten vielerorts das Befahren von Feldern unmöglich. Überschwemmte Flächen, und festgefahrene Maschinen stellten Landwirte und Lohnunternehmer vor große Herausforderungen.Viele Lohnunternehmer investierten in teure Raupenlaufwerke, um ihre Kunden nicht zu verlieren. Der Aha-Effekt war meist groß: Dort, wo mit Rädern kein Weiterkommen war, fuhren Mähdrescher mit Raupen und Allrad ohne Probleme. Seither wollen viele Landwirte auch in trockenen Jahren nur mehr Raupenmähdrescher auf ihren Feldern sehen, berichteten uns Lohnunternehmer.Großmähdrescher mit Breitreifen verursachen einen Bodendruck von etwa 3 kg/cm², bei Raupen sind es meist weniger als 1 kg/cm². Auch bei der Zugkraft ist die Raupe dem Reifen überlegen: Je feuchter der Boden, desto deutlicher kommen diese Unterschiede zum Tragen.Zusätzlich senken Raupenlaufwerke den Dieselverbrauch, weil sie in der Regel einen geringeren Fahrwiderstand haben. Auf dem Acker fährt sich die Raupe ruhiger. Das macht sich vor allem bei großen Arbeitsbreiten bemerkbar. Auch am Hang steht ein Raupendrescher besser als jede Radmaschine. Der Reifen federt ein, die Raupe nicht.Der Feind der Raupe ist die Straße! Mähdrescherfahrer, die viel auf der Straße unterwegs sind, klagen über einen hohen Verschleiß der Gummibänder. In Extremfällen müssen diese nach 2.000 Betriebsstunden getauscht werden. Das kostet dann je nach Hersteller zwischen 5.000 und 10.000 Euro inkl. MwSt. Arrondierte Großbetriebe oder Lohnunternehmer mit kürzeren Straßenfahrten schätzen den Verschleiß der Bänder ähnlich hoch ein wie bei Reifen.Den vielen Vorteilen der Raupen stehen die hohen Anschaffungskosten gegenüber: Je nach Hersteller, System und Bandbreite sind dafür zwischen 48.000 und 68.000 Euro inkl. MwSt. zu berappen – eine Stange Geld, die erst einmal verdient werden muss.Es gibt verschiedene Bauarten von Raupenlaufwerken. Claas gilt in diesem Bereich als Pionier und verfolgt ein anderes Konzept als die Mitbewerber. John Deere, New Holland, Case IH, MF, Fendt, Deutz-Fahr u. a. montieren häufig Triangle-Raupenlaufwerke von Zulieferern. Das hat zur Folge, dass der Mähdrescher vorne meist etwas höher wird und auf der Straße deutlich langsamer fährt. Manche Hersteller bieten dafür andere Getriebeübersetzungen, damit die Höchstgeschwindigkeit wie bei Rädern erhalten bleibt.Claas tauscht nicht nur die Räder gegen Raupen, sondern baut einen eigenen Mähdrescher.Weiter Infos und Statements von Praktikern, die Raupenlaufwerke seit mehreren Saisonen im Einsatz haben, lesen Sie in LANDWIRT Ausgabe 20/2016.