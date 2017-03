Osterfrühstück: Rezepte zum Vorbereiten

Die Osternester sind versteckt, der Tisch gedeckt und die Familie steht vor der Tür. Feiertage sind Familientage, an denen man auch das gemeinsame Essen genießt. Wir haben drei Rezepte für ein leckeres Oster-Buffet für Sie, die Sie gut vorbereiten und die schnell gemacht sind

Diese Eiermuffins können Sie vorbereiten und lassen sich auf für mehrer Personen schnell zubereiten. (Foto: micmacpics/shutterstock)

Dieser Karottenkuchen ist saftig und schmeckt der ganzen Familie. (Tatiana Vorona/shutterstock)

6 Eier12 Scheiben Speck oder Bacon¼ PaprikaSalz, Pfeffer, Muskatfrischer SchnittlauchAm besten funktioniert das mit einer Muffinform aus Silikon. Aber auch mit einem Blech überzeugt das Ergebnis. Dann das Bleck aber gut einfetten. Die Paprika in kleine Würfel schneiden. Den Backofen inzwischen auf 200°C Umluft vorheizen. Die Muffinform fetten, mit dem Schinken auslegen. Eine Scheibe an den Rand legen, die zweite Scheibe durchschneiden und damit den Boden bedecken. In jede Mulde ein Ei schlagen, salzen, pfeffern und mit etwas Paprika bestreuen. Das Blech vorsichtig in den Ofen schieben und zehn bis zwölf Minuten backen.Tipp: Haben sich mehr Gäste angekündigt, kann man auch ein größeres Muffinblech mit 12 Mulden verwenden.375 g Karotten250 g Mehl2 TL Backpulver220 g Zucker1 TL Zimt250 Öl4 Eier200 g gem. MandelnGlasurPuderzuckerWasserZitronensaftEier, Zucker, Öl und Zimt mit dem Mixer verrühren. Die Karotten und Mandeln hinzugeben. Mehl und Backpulver mischen, ebenfalls unterrühren. Den Teig in eine gefettete Springform füllen, bei 180°C Umluft 40 Minuten backen. Aus Puderzucker, Wasser und Zitronensaft eine Glasur herstellen und auf den ausgekühlten Kuchen geben Zusätzlich kann man den Kuchen mit gehackten Nüssen verzieren.