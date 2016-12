Österreichs Kühe geben mehr Milch als 2015

Seit kurzer Zeit liegen die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 2016 für Österreich vor. Die Durchschnittsleistung aller Kühe legte um 144 kg auf 7.425 kg Milch je Kuh und Jahr zu. Auch die Anzahl an Kontrollkühen stieg weiter.

Das Milchkontrolljahr 2016 fällt duch eine bessere Kontrolldichte und höhere Durchschnittsleistungen auf. Foto: Taferner

Mit Stichtag 1. September 2016 gibt es in Österreich laut AMA-Rinderdatenbank 534.905 Milchkühe (-0,2 %) und 31.532 Halter. 2016 wurden fast 80 % der Milchkühe in einem der 20.586 Kontrollbetriebe gemolken – dies ist um ein Drittel mehr als noch vor 20 Jahren! Die höchsten Kontrolldichten gibt es mit 92,5% in Vorarlberg, gefolgt von Tirol mit 91 % und dem Burgenland und Niederösterreich mit jeweils 83,4 %. Immer mehr Betriebe nutzen damit die Serviceleistungen der Landeskontrollverbände.Das Kontrolljahr 2016 fiel besonders positiv aus. Die Durchschnittsleistung aller Kühe legte um 144 kg auf 7.425 kg Milch je Kuh und Jahr zu. Der durchschnittliche Fett- und Eiweißgehalt verbesserte sich jeweils um 0,1 % auf 4,14 % Fett und 3,40 % Eiweiß. Nach Rassen sind klarerweise wieder Holsteinkühe mit 8.701 kg unangefochten an der Spitze, gefolgt vom Braunvieh mit 7.360 kg und der Rasse Fleckvieh mit 7.323 kg je Kuh und Jahr.Die Leistungssteigerung betrug seit 1950 im Durchschnitt 67 kg pro Kuh und Jahr und liegt damit 2016 deutlich über der langjährigen Entwicklung. Neben dem Zuchtfortschritt auf Leistung und Tiergesundheit spielen auch Umweltfaktoren eine wesentliche Rolle. Laut ZAR hat der Milchpreis zu dieser positiven Entwicklung sicher nicht beigetragen, pendelte er doch in den vergangenen Monaten um 30 Cent (exkl. Ust., 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß). Ein für die Grundfutterwerbung sehr ertragreiches Vegetationsjahr 2016 hat hier sicher auch positive Auswirkungen, meinen die Analysten der ZuchtData.