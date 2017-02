Österreichischer Mastschweinepreis sinkt um 5 Cent

Das Glatteis auf Österreichs Straßen sorgte Ende Januar/Anfang Februar für Schwierigkeiten beim Schweinetransport. Geringfügige Überhänge waren die Folge. Die Schweinebörse musste ihren Mastschweine-Basispreis um 5 Cent auf 1,38 Euro/kg SG zurücknehmen.

Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 02.-08.02.2017: 1,38 Euro/kg SG (-0,05). Foto: Agrarfoto

In Österreich lief der Schweineabsatz in der abgelaufenen Woche nicht ganz reibungslos. Bedingt durch weit verbreitete und tagelang anhaltende Glatteis-Verhältnisse konnte so mancher geplanter Schweinetransport nicht zeitgerecht durchgeführt werden. Daraus entstandene geringfügige Überhänge sowie ein leicht überdurchschnittliches Angebot reichen damit gut aus, um den Bedarf der Schlachtunternehmen zu decken. Vor diesem Hintergrund wurde auch an der hiesigen Schweinebörse die Mastschweine-Notierung um 5 Cent zurückgenommen, sie liegt jetzt bei 1,48 Euro (Berechnungsbasis: 1,38 Euro) je kg.Österr. Basispreise vom 02.02.–08.02.2017:Mastschweine-Basispreis: 1,38 € (-0,05)Zuchten-Basispreis: 1,22 € (-0,02)Weitgehend stabile Notierungen von Dänemark über Holland bis Spanien charakterisieren aktuell die Lage am europäischen Schweinemarkt. Allerdings war in diesen Ländern bei den Notierungen im Jänner kein Drang zu Aufwärtsbewegungen ablesbar. Anders in Deutschland, wo letzte Woche ein zweites Mal versucht wurde, die Notierung zu erhöhen. Leider scheiterte dieser Versuch abermals. Die marktdominierenden Abnehmer, allen voran die Firma Tönnies, zwangen wieder einmal mit konsequenter Hauspreispolitik die Vereinigung der deutschen Erzeugergemeinschaften zur Preisrücknahme um 5 Cent. Begründet wurde dieser Druck mit einer Flaute am Fleischmarkt und den zu hohen Preisen fürs Einlagern im Gefrierhaus.