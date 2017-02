Österreichische Top-Silagen prämiert

Milchqualität beginnt beim Futter, daher wurden anlässlich der Wintertagung 2017 in Aigen/Ennstal die besten heimischen Gras- und Maissilagen im Rahmen der Silageprämierung des LK-Silageprojektes 2016 ausgezeichnet.

Johanna Arzberger aus St. Michael in Kärnten gewann mit ihrer Maissilageprobe einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Foto: Taferner

Ing. Reinhard Resch moderierte die Prämierung. Foto: Taferner

1- Grassilage aus Dauerwiese 1. Aufwuchs bis 50 % Trockenmasse: 1. Platz: Amann Leo, Schlins (Vorarlberg)

2- Grassilage aus Dauerwiese 2.+ Folgeaufwüchse bis 50 % Trockenmasse: 1. Platz: Krojnik Lydia, Kühnsdorf (Kärnten)

3- Gärheu alle Aufwüchse über 50 % Trockenmasse: 1. Platz: Steinbacher Stefan, Bad Häring (Tirol)

4- Grassilage aus Feldfutter alle Aufwüchse bis 50 % Trockenmasse: 1. Platz: Schweiger Medardus, Aigen/Ennstal (Steiermark)

5- Maissilage: 1. Platz: Arzberger Johanna, St. Michael (Kärnten)

Die Fütterungsreferenten der Landeslandwirtschaftskammern organisierten gemeinsam mit dem Arbeitskreis Milchproduktion, dem Landeskontrollverband, dem Maschinenring, dem Futtermittellabor Rosenau und der HBLFA Raumberg-Gumpenstein das LK-Silageprojekt. Über 600 Betriebe aus ganz Österreich ließen dafür insgesamt 720 Silageproben chemisch auf Nährstoffgehalt, Gerüstsubstanzen und Gärqualität untersuchen und füllten zusätzlich einen Fragebogen zum Silagemanagement aus. Die drei besten Silagequalitäten in fünf Kategorien wurden aus den 50 favorisierten Gärfutterproben von einer Expertenjury gekürt, die die Proben sensorisch nach Geruch, Farbe und Gefüge bewerten. Unter der Patronanz des Präsidenten der steirischen Landwirtschaftskammer Franz Titschenbacher wurden jeweils die drei besten Gärfutterproduzenten in insgesamt fünf Kategorien bei der Abendveranstaltung der Wintertagung in Aigen im Ennstal ausgezeichnet.Hannes Royer, Obmann der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland- und Viehwirtschaft, sagte im Rahmen der Prämierung: „Die Qualität von Gärfutter und Heu ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für unsere Bauern. Bestens konservierte Gräser, Kräuter und Kleearten sorgen für gesunde Tiere und hohe Milchqualität. Die qualitativ einwandfreie Güte des Grundfutters ist eine ganz wichtige Basis für beste Milchprodukte für die Konsumenten.“Ing. Reinhard Resch, Gesamtkoordinator des LK-Silageprojekts von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, zieht eine realistisch-positive Bilanz: „Landwirte, welche die Schwachstellen im Management vom Pflanzenbestand über die Konservierung bis zum Futtertisch herausfinden, kennen auch jene Faktoren mit den größten Verbesserungspotentialen. Der aktuell erarbeitete Wissensstand aus den LK-Silageprojekten wird von den Projektorganisatoren gemeinsam mit den Landwirten genutzt, um eine systematische qualitative Professionalisierung der Betriebe zu fördern. Aufgrund der regelmäßigen Bewusstseinsbildung ist eine Tendenz zu höheren Gärfutterqualitäten in der Praxis allgemein spürbar. Top-Silagequalitäten entstehen nicht zufällig, sondern sind das Ergebnis von konsequenter und gewissenhafter Arbeit.“