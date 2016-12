Nutztierhaltung braucht Tierschutz

Anlässlich des Welttierschutztages veranstaltete die steirische Tierschutzombudsdfrau Barbara Fiala-Köck eine Fachtagung. Gekommen sind rund 120 Teilnehmer aus Handel, Schlachtwirtschaft, Verwaltung, Landwirtschaft und NGOs. Die Zukunft der Tierhaltung wurde auf breiter Basis diskutiert. Alle sprachen sich für Tierschutz aus.

Tierschutz betrifft viele Berufsgruppen aber auch Privatpersonen. Darum kamen rund 120 Personen zur Fachtagung der steirischen Tierschutzombudsstelle 2016. Foto: Taferner

Jörg Altemeier von Tönnies Deutschland referierte über die Möglichkeiten eines Schlachthofs, Tierschutzerwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. Foto: Taferner

Tierrechtler Michael Hartl sieht die Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung in kleinstrukturierter Landwirtschaft. Foto: Taferner

Die Tierschutzombudsstelle Steiermark lud am 4. Oktober 2016 zur Tagung „Nutztierhaltung-Quo vadis?“ ins Bildungshaus Schloss St. Martin bei Graz. Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen Ethik, Nutztierethologie, Marketing, Tierhaltung und Tierschutz nahmen zu den verschiedenen Aspekten dieser Frage Stellung. Die 120 aufgestellten Stühle im Großen Saal waren alle besetzt. Der Einladung von Barbara Fiala-Köck folgten ihre Kollegen aus den Bundesländern, Politiker, Landes- und Verwaltungsbedienstete, Tierärzte, Landwirte aber auch Vertreter von Handelsketten und Schlachtunternehmen. Eine gute Basis um das interdisziplinäre Thema Tierschutz und Nutztierhaltung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.Veterinärdirektor Dr. Peter Wagner widmete sich in seinem Vortrag dem Vollzug des Tierschutzrechts in Österreich. Trotz der Vereinheitlichung der Gesetzgebung durch das Bundestierschutzgesetz sind es die jeweiligen Amtstierärzte im Bezirk, die für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich sind. Während es im Heimtierbereich keine Routinekontrollen gibt, muss der Amtstierarzt im landwirtschaftlichen Bereich 2 % der Betriebe pro Jahr hinsichtlich Einhaltung der Vorgaben laut Bundestierschutzgesetz überprüfen. Das scheint sich bezahlt zu machen, denn wie seine Zahlen belegen, bezogen sich von den 254 Anzeigen in der Steiermark im letzten Jahr 2/3 auf Heimtierhaltung, ein Drittel auf den landwirtschaftlichen Bereich. Abschließend plädierte er nicht für weitere Neuregelungen und Verschärfungen im Tierschutz, sondern sprach sich deutlich für die verstärkte Investition in Förderprogramme für tiergerechte Haltungssysteme aus.Nach dem es in Österreich im vergangenen Winter zur Veröffentlichung von tierschutzrechtlich relevantem Material aus Schlachthöfen kam, referierte Dr. Jörg Altemeier, Tierschutzbeauftragter bei Tönnies Deutschland, über Maßnahmen, die Schlachthöfe ergreifen können um Tierschutz bis zur letzten Minute sicherzustellen. Auf Tönnies Schlachthöfen werden Videoaufnahmen beim Treiben, Betäuben und Stechen gemacht. Sogar die Rinderschädel werden nochmals fotografiert und in einer Datei abgelegt. Dadurch kann der Schlachtvorgang jedes Einzeltieres rückverfolgt und überwacht werden. Altemeier betont, dass alleine durch die Videoüberwachung Fehlverhalten von Einzelpersonen drastisch reduziert werden kann. Weiters werden über Lichtprogramme und gezielte Musik die Stressfaktoren beim Eintreiben verringert, sodass es zu einem geringeren Einsatz von Treibwerkzeugen kommt. Autistin und Tierversteherin Temple Grandin hat sich die Schlachthöfe angesehen und beim Optimieren geholfen. Darüber hinaus werden externe und interne Audits durchgeführt, die die Vorgänge im Schlachthof abbilden. Dabei arbeitet Tönnies mit einer App, die den Mitarbeiter überwacht und ihm willkürlich einen Befehl gibt, ein Foto zu machen. Dadurch wurde die Qualität der internen Audits deutlich gesteigert, erklärte Altemeier.Den Abschluss der Veranstaltung bildetet der Vortrag von Michael Hartl, einem Aktivisten einer Tierrechtsorganisation. Er stellte klar, dass weder das Idealbild vom friedlichen Miteinander von Mensch und Tier, noch das Anklagen dem Thema Tierschutz nütze. Es gehe darum, den Finger in die Wunde zu legen und Alternativen anzubieten. Leitsatz seines Vortrags war: Solange wir Tiere nutzen, müssen wir akzeptieren, dass sie Rechte haben. Er gab zu bedenken, dass der Markt von Angebot und Nachfrage bestimmt würde - wobei er klar darauf verwies, dass die Nachfrage von vielen Seiten beeinflusst wird. Nur die heimische Landwirtschaft habe es etwas verschlafen, das Bewusstsein für ihre hochwertigen Produkte zu schaffen. Der Tierrechtler sieht die Zukunft der heimischen Tierhaltung nicht im spezialisierten Großbetrieb, sondern im vielfältigen Landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht nur eine, sondern eine kluge Kombination mehrer Tierarten hält. Diese Art der Landwirtschaft sei für den Landwirt, die Gesellschaft und das Klima verträglicher. Abschließend betonte er, dass sich in Sachen Tierschutz in den letzten Jahrzehnten viel getan habe und er hoffe, dass die Landwirtschaft die neuen Herausforderungen als Chance nutzen könne.