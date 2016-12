Neuheiten der Firma MAMMUT auf der Agraria

WERBUNG

Auf der Agraria in Wels können sich die Messebesucher von 30. November bis 3. Dezember von der hohen Qualität der Produktpalette der Firma MAMMUT überzeugen. Alle Produkt-Neuheiten können vor Ort sowie über unseren Facebook Live-Einstieg besichtigt werden.

Die Firma MAMMUT präsentiert ihre effiziente Produktpalette auf der Agraria 2016 - Halle 2 (Stand 50) sowie über einen Facebook Live-Einstieg von Landwirt.com.

Die Firma MAMMUT, ein oberösterreichisches Familienunternehmen, sowie vor allem bekannt durch die hohe Qualität ihrer Frontlader, hat sich in den letzten Jahren vermehrt auf die Themen Futteraufbereitung und Futtererbringung spezialisiert. Heute bietet das Unternehmen einzigartige Lösungen, die aufgrund der Technik und Arbeitsqualität stark nachgefragt werden.„Uns ist es wichtig, Lösungen zu entwickeln, die auch funktionieren und die Qualität des Futters hoch halten. Das beginnt bei der Verteilung im Silo und endet am Futtertisch. Unser Angebot deckt mit der Einführung des Futtermischers für Klein- und Mittelbetriebe die gesamte Futteraufbereitung ab. Wir wollen dem landwirtschaftlichen Betrieb mit unserem Portfolio die Flexibilität geben, die er braucht, ohne dabei auf Profi-Technik verzichten zu müssen“, so Reinhold Frauscher, Geschäftsführer von Mammut.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir am Donnerstag (1. Dezember) auch live vom Stand der Firma MAMMUT. Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!