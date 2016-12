Neuer Unitrac 112 LDrive auf der Agraria

WERBUNG

In Wels werden heuer wieder viele Innovationen aus dem Bereich der Landtechnik vorgestellt: So feiert auch die Agrar-Version des neuen Unitrac 112 LDrive Premiere.

Besichtigen Sie auf dem Stand der Firma Lindner den brandneuen Unitrac 112 LDrive: Halle 20, Stand 170.

Auf der Agraria in Wels steht am Stand der Firma Lindner der neue Unitrac 112 LDrive im Mittelpunkt. Der stufenlose Unitrac 112 LDrive ist der intelligenteste, wendigste und stärkste Lindner-Transporter der 70-jährigen Geschichte. „Der neue Transporter ist ein effizientes, wirtschaftliches und besonders leicht bedienbares Fahrzeug für Profi-Landwirte, Kommunen und Seilbahnen“, betont Geschäftsführer Hermann Lindner.Herzstück des Unitrac 112 LDrive ist das leistungsverzweigte CVT-Getriebe, das Lindner mit ZF-Komponenten selber baut. Der Unitrac 112 LDrive fährt stufenlos bis 50 km/h – 40km/h schon bei einer Motordrehzahl von 1.650 U/min. Dank der niedrigen Drehzahl sind optimale Mäh- und Ladeeinsätze möglich. Ein weiterer Pluspunkt im steilen Gelände ist das verbesserte Bremssystem. Angetrieben wird der Transporter von einem drehmomentstarken 4-Zylinder-Turbodieselmotor mit 107 PS Nennleistung. Bei der Arbeitshydraulik kommt eine 88 Liter-Axialkolbenpumpe zum Einsatz.Mit dem neuen Lindner TracLink-System wird der Unitrac 112 LDrive zum intelligentesten Fahrzeug seiner Klasse. Das TracLink-System erkennt jedes Gerät, das angebaut wird, und unterstützt den Fahrer, die richtige Einstellung zu finden. Das elektronische Fahrtenbuch garantiert besonders wirtschaftliches Arbeiten. Außerdem erinnert TracLink an wichtige Prüfungen oder Servicearbeiten wie einen Ölwechsel. Daher gibt es für den Unitrac 112 LDrive oder den Lintrac 90 mit TracLink drei Jahre Garantie serienmäßig.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir auch live vom Stand der Firma Lindner. Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!