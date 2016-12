Natürliche Waschmittel selbst gemacht

Rosskastanie, Seifenkraut und Efeu enthalten Saponine. Diese können Sie sich bei Wasch- und Reinigungsmitteln zu Nutze machen. Wir zeigen Ihnen, worauf es dabei ankommt.

Manche Pflanzen enthalten natürliche Tenside, die man als Waschmittel nutzen kann. (Foto: Bregar)

Saponine (lat. sapo = „Seife“) sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Sie haben eine sehr große Strukturvielfalt und somit viele verschiedene Eigenschaften. Die meisten Saponine schmecken bitter. Als Ausnahme gibt es z.B. das Glycyrrhizin der Süßholzwurzel. Es schmeckt bekanntlich süß. Manche saponinhältige Pflanzen können als Arzneipflanzen in (Bronchial)Tees verwendet werden (Himmelschlüssel, Gänseblümchen, Ackerstiefmütterchen). Deren Saponine sind sehr mild und gut verträglich und können den festsitzenden Schleim in den Bronchien lösen. Saponine sind sehr gut wasserlöslich. Werden die Pflanzenteile also zerkleinert und mit Wasser in Verbindung gebracht, lösen sich die Saponine im Wasser und können hier die Oberflächenspannung des Wassers (mitunter stark) herabsetzen. Ähnlich wie bei den Tensiden in Reinigungsmitteln. Das Wasser schäumt. Die Bildung von Schaum ist also auf die Eigenschaften der Saponine als natürliches Tensid zurückzuführen. Das Herabsetzen der Oberflächenspannung ermöglicht das Eindringen von Wasser und somit das Ausspülen von Schmutzpartikeln aus winzigen Spalten wie Fasern von Kleidungsstücken. Grundsätzlich sollen Reinigungsmittel einen Reinigungsprozess erleichtern.In höheren Pflanzen (das sind Pflanzen die aus Wurzeln, Spross und Blatt bestehen) sind Saponine weit verbreitet. Häufig kommen sie in Gemüsepflanzen wie Sojabohnen, Erbsen, Spinat, Tomaten, Erdäpfeln und Knoblauch vor. Pflanzen, die wir als Reinigungsmittel weiterverarbeiten können.Autorin: Andrea BREGARWie Sie Ihr eigenes Waschmittel aus natürlichen Zutaten mischen können, lesen Sie in der Landwirt Ausgabe 20/2016.