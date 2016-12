Mobile Pelletspresse von Schaider

Die Schaider GmbH aus Tulln-Staasdorf in Niederösterreich hat eine mobile Erntemaschine zur Pellets-Produktion entwickelt.

Die Schaider Pelletec D 8.0 produziert aus Stroh, Heu, Energiepflanzen und Ernteresten pro Stunde bis zu 8 t gebrauchsfähige Pellets. Ein Team von Automatisierungsexperten hat rund 15 Jahre an dieser Maschine entwickelt. Mit der Pelletec D 8.0 lassen sich Pellets sehr viel einfacher, rascher und wirtschaftlicher als bisher herstellen, da diese mobile Erntemaschine den gesamten Produktionsprozess von der Aufnahme des Erntegutes bis zur Ausgabe der gebrauchsfertigen Pellets in einem einzigen Arbeitsgang bewältigt.In dem inzwischen mehrfach patentierten Verfahren gelangt das von einem Erntevorsatz-Pickup, einem reihenlosen Schneidwerk oder einem Ganzpflanzen-Schneidwerk aufgenommene Erntegut zunächst zur Vorzerkleinerung. Danach geht es über eine Materialtransportleitung zum Feinhäcksler, der für die weitere Zerkleinerung – abgestimmt auf den gewünschten Pelletsdurchmesser – sorgt. In der von einem 447 kW-Industriemotor angetriebenen Pelletiermaschine kommt das Material zunächst zur Vorwärmung und Konditionierung. Die Motorabwärme wird genützt, um das Material auf bis zu 70 Grad Celsius vorzuwärmen. In der nächsten Phase lassen sich je nach Bedarf auch Additive in das Material einmischen. Im folgenden Verdichter wird das Material dann zu fertigen Pellets verpresst. Ein Pelletsieb sondert den entstandenen Staub von den fertigen Pellets ab. Bunker und Ausladeband dienen dem Lagern und Kühlen der gebrauchsfertigen Pellets.Die Erntemaschine Schaider Pelletec D 8.0 wird in Österreich zusammengebaut. Als Zugmaschine wird ein Traktor mit mindestens 200 PS Leistung benötigt.Den Verkaufspreis der Erntemaschine (ohne Traktor und Vorsatzgerät) beziffert der Hersteller mit rund 500.000 Euro. „Ausgehend von einer Investition in dieser Höhe bei eintausend Betriebsstunden pro Jahr auf Vollkostenbasis, kommt die Produktion von einer Tonne Pellets auf nur 33 Euro", sagt Ing. Schaider, „die Anschaffung amortisiert sich daher – abhängig von der jeweiligen Applikation - bereits ab zwei Jahren."