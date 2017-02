Milchproduktion: Wie hoch sind meine Futterkosten?

Laut Rinderreport 2015 der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein liegen die Futterkosten durchschnittlich bei 23,7 Cent/kg Milch. Die Schwankung zwischen besseren und schlechteren Betrieben beträgt über 6 Cent/kg Milch! Wo gehören Sie dazu? Berechnen Sie bis Ende April ihre Futterkosten gratis.

Futterkosten zu optimieren heißt einen entscheidenden Schritt in Richtung wirtschaftlicher Milchproduktion zu machen. Foto: Taferner

1. Futteraufnahme – so gut ist die Futterakzeptanz

2. Futtereffizienz – so viel Milch erzeugen Sie je kg Trockenmasse

3. Futterkosten je Kuh/Tag

4. Futterkosten & Kraftfutteraufwand je kg Milch

5. IOFC je Kuh/Tag (income over feedcost)

Die Futterkosten fressen über 50 % der Milcherlöse. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gibt die durchschnittlichen Futterkosten im Milchviehbetrieb mit 23,7 Cent/kg Milch an. Zwischen den günstigsten Rationen und den teuersten liegen über 6 Cent/kg Milch! Dies entspricht über 6.000,- € je 100.000 kg produzierter Milch und zeigt das Optimierungspotenzial vieler Betriebe.Der Milcherlös minus Futterkosten (IOFC) zeigt die optimale Kombination zwischen Futterkosten UND Milcherlös. Denn was bringen niedrige Futterkosten, wenn die Milchleistung zu stark sinkt oder hohe Milchleistungen, wenn das Futter zu teuer wird? Im Vergleich der Monate sehen Sie, wie sich Rationsänderungen auf die Erlöse niederschlagen.Mit der Testversion des Milch-Check 2017 von Möller Agrarmarketing berechnen Sie diese fünf Kennzahlen in wenigen Minuten. Die Excel-Testversion steht Ihnen bis 30. April unverbindlich und kostenfrei zur Verfügung. Geben Sie einfach ihre Betriebsdaten in das Excel-Programm ein. Die Nutzung der Testversion endet automatisch. Die Basisversion des Milch-Check ist für 49 € (netto) pro Jahr erhältlich.