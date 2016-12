Milchkrise: Butterfett statt Palmöl

Wenn wir Butterfett anstelle von Palmöl verwenden würden, bräuchten wir in der EU doppelt so viele Kühe wie bisher und hätten einen höheren Milchpreis. Eine Milchmädchenrechnung? Wir haben für Sie recherchiert.

Die Lebensmittelindustrie verwendet große Mengen an Palmöl. Agrarpolitiker fordern stattdessen den Einsatz von Butterfett.

Palmöl findet man in vielen Lebensmitteln. Seit Dezember 2014 müssen die pflanzlichen Fette auf Lebensmittelpackungen gekennzeichnet werden. Schokoriegel, Chips, Erdnussflocken, Gebäck und Backwaren – überall findet man Palmöl. Es wird auch zur Herstellung von Bratenfetten, Fertiggerichten, Saucen und Margarine verwendet. 6,7 Mio. Tonnen Palmölhaben die 28 EU-Mitgliedsstaaten im Jahr 2015 aus Drittstaaten importiert.Dem gegenüber steht eine EU-Buttererzeugung von 2,4 Mio. Tonnen. Der Großteil (ca. 65 %) geht in die Lebensmittelindustrie.Hergestellt wird Palmöl vorwiegend in zwei Ländern: Indonesien und Malaysia. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, sodass auch die Produktionsgebiete ausgeweitet wurden. Umweltschutzorganisationen kritisieren, dass die Anlage neuer Plantagen Regenwald-Flächen verdränge und zu hohen CO2-Emissionen führe.Für Palmöl sprechen laut Oskar Wawschinek zwei Argumente: Der Sprecher der österreichischen Lebensmittelindustrie nennt die niedrigen Kosten und die optimalen Eigenschaften hinsichtlich Haltbarkeit und Verwertung von Palmöl. Die deutsche EU-Parlamentarierin Ulrike Müller fordert die Wiedereinführung der Verwertungszuschläge für Butterfett.Die EU-Kommission setzt mit ihrem jüngsten Maßnahmenpaket aber vielmehr auf Mengenreduktion.Auch eine Anhebung der europäischen Importzölle für Palmöl ist laut Landwirtschaftsministerium unwahrscheinlich. Palmöl für die Lebensmittelproduktion hat einen Zollsatz von 3,8 %. Sollte die EU diesen Zollsatz erhöhen, so müssen laut GATT-Abkommen Verhandlungen mit den betroffenen WTO-Handelspartnern geführt werden, um die zurückgenommenen Vergünstigungen auszugleichen, was Zugeständnisse bei anderen Produkten zur Folge hätte.Bleibt noch die Forderung des österreichischen Nationalratsabgeordneten Leo Steinbichler nach einer Besteuerung von Palmöl, wie es Frankreich bereits handhabt. Er werde nicht von seiner Forderung abweichen, gibt sich der „Agrarrebell“ kämpferisch.Er erwarte sich eine breite Unterstützung, denn das Potenzial für die Landwirtschaft wäre riesig. Steinbicher: „Wenn wir das gesamte Palmöl, das Europa importiert, durch Butterfett ersetzen würden, dann bräuchten wir mehr als doppelt so viele Kühe in der EU.“