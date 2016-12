Lösung im Streit um SVB-Beiträge

Im Streit um die SVB-Beitragsgutschrift hat der Sozialausschuss heute, am 07. Dezember, einen Beschluss gefasst.

Die SVB-Beiträge des 4. Quartals sollen nun für alle Landwirte um 53 % reduziert werden.

Im Streit um den möglichen Erlass der Sozialversicherungsbeiträge im 4. Quartal scheint nun eine Lösung gefunden worden zu sein. Wie berichtet haben Landwirtschaftsministerium und Bauernbund nach dem Milchgipfel im Juni einen Erlass der SVB-Beiträge für das vierte Quartal für alle Bauern in Aussicht gestellt. Am 22. November hat der Ministerrat aber beschlossen, dass nur ein Teil der bäuerlichen Betriebsführer die SVB-Beiträge für das vierte Quartal 2016 nicht entrichten muss. Diese Hilfe hätte nur bis zu einer monatlichen Beitragsgrundlage von 2.350 Euro gegolten, was bei alleiniger Betriebsführung einem Einheitswert von 13.200 Euro und bei gemeinsamer Betriebsführung einem Einheitswert von 54.900 Euro entsprochen hätte. Anstelle der ursprünglich geplanten 170 Mio. Euro solle die SVB mit dieser Lösung nur auf 90 Mio. Euro an Beiträgen verzichten. Für Landwirtschaftskammer und Bauernbund war diese „Ungleichbehandlung“ inakzeptabel. Nun, am 7. Dezember, scheint sich doch noch eine Lösung für alle Landwirte abzuzeichnen. Der Sozialausschuss des Parlaments hat ohne Zustimmung der Grünen und NEOS beschlossen, dass für diese Maßnahme 90 Millionen Euro aus den Reserven der SVB zur Verfügung gestellt werden dürfen. \"Im Jänner 2017 erhalten alle Bauern eine um 53 % reduzierte Vorschreibung der SVB für das vierte Quartal 2016\", so der Bauernbund in einer Aussendung. Die spätere Pensionshöhe sei davon nicht betroffen.Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter erklärte zur heute erzielten Einigung: „Angesichts der schwierigen Einkommenssituation der bäuerlichen Familienbetriebe ist eine rasche Entlastung der Bäuerinnen und Bauern sehr wichtig. Das erklärte Ziel war es, eine Unterstützung für alle Betriebe zu erreichen.“