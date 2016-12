Landwirt.com Versteigerung: Live-Präsentation auf der Agraria

Im Dezember wird’s wieder spannend: Die Versteigerungen auf Landwirt.com gehen in eine neue Runde. Zwei Produkte werden heuer erstmals über einen Live-Einstieg auf Facebook präsentiert, alle anderen Produkte können auf der Agraria besichtigt werden.

Die Firma Schauer präsentiert den ENRO Entmistungsroboter am 2. Dezember live auf Facebook.

Die MONOSEM-Einzelkornsämaschine NG plus 4 der Firma Schaupp kommt vom 8.-18.12. auf Landwirt.com unter den Hammer.

Von Wippkreissägen über Maissaatgut bis hin zu einem Schlegelmulcher, einem Salz- und Splittstreuer, einem Entmistungsroboter, einer Einzelkornsämaschine usw. – das Angebot bei unserer Online-Versteigerung im Dezember 2016 ist äußerst umfangreich. Wer sich günstige und gleichzeitig hochwertige Geräte sichern will, jedoch nicht darauf verzichten möchte, die Geräte vorher auch live zu besichtigen, kommt im Rahmen eines Besuchs der Agraria 2016 in Wels auf seine Kosten.Aber auch alle, die nicht an der Messe teilnehmen können, haben heuer erstmalig die Möglichkeit, zwei besonders tolle Produkte live zu besichtigen – und zwar über unsere Facebook-Seite Das Team von Landwirt.com wird am Freitag (2. Dezember) um 10 Uhr 30 am Stand dervor Ort sein und über denberichten (Auktionstermin: 8. bis 18. Dezember 2016), der die Spalten im Milchviehstall vollautomatisch reinigt, dadurch Hygiene und Gesundheit der Kühe verbessert und somit dazu führt, dass wertvolle Arbeitszeit eingespart werden kann.Ebenfalls am Freitag wird von unserem Team die(Auktionstermin: 8. bis 18. Dezember 2016) der Firmalive präsentiert. Einige Daten: 4-reihig, Reihenabstand: 37,5 bis 80 cm, 3 m Rahmenbreite, 52 l Saatgutbehälter, 2 große Scheibenschare (Säschare) mit 380 mm Durchmesser, Bereifung: 6,5 x 80 x 15 usw.Viel Erfolg auf der Schnäppchenjagd!Die Agraria findet von 30. November bis 3. Dezember 2016 in Wels statt.Alle Infos zursowie Details zu den angebotenen Produkten erhalten Sie bei den Anbietern direkt auf der Welser Messe oder selbstverständlich auf www.landwirt.com/versteigerung