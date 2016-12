Landtechnik Villach: Geschäftsführer Adolf Oberzaucher im Gespräch

Landtechnik Villach zählt zu den modernsten Landtechnik-Betrieben Österreichs. Anlässlich der bevorzustehenden 30 Jahre Feier führte Landwirt Agrarmedien ein Interview mit Adolf Oberzaucher, dem Geschäftsführer von Landtechnik Villach, durch. Ein Blick hinter die Kulissen des innovativen Betriebes.

Adolf Oberzaucher: Die Landtechnik Villach wurde im April 1986 gegründet. Damals gab es noch viele Landmaschinen-Besorger, vor allem in Österreich. Unser Ziel war es, einen exklusiven Fachbetrieb mit exklusiven Marken zu starten. Service wurde dabei von Anfang an groß geschrieben.Die größten Veränderungen waren für uns die Arbeitsweisen im Bereich Grünland und die Einführung der Rundballenpressen. Darauf legten wir von Anfang an großen Wert und wir sind dabei mit einem Marktanteil von über 50% auch heute weit über die Grenzen bekannt. Ein besonderer Meilenstein ist natürlich auch die Eröffnung unserer Filiale Lieserbrücke im Jahr 1999, sowie die Übersiedelung unseres Hauptbetriebs in die Untere Fellach. Heute haben unsere Betriebe eine Arbeitsfläche von über 20.000 m2, mit modernsten Werkstätten, Showräumen und Ausstellungsflächen.Unsere Spezialgebiete sind der Traktorenmarkt mit New Holland , Grünlandtechnik mit Krone – hier sind wir schon über 15 Jahre Marktführer –, und Bodenbearbeitung mit Lemken und einigen Marken mehr. Auch das Internet begleitet uns seit 1999, wodurch sich unser Aufgabengebiet mit Gebrauchtmaschinen und Ersatzteilen erheblich verändert hat.Wir möchten auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Land- und Forstwirtschaft sowie Kommunal und Gewerbe sein. Mit der Ausrichtung unseres Hauptbetriebes in Villach und unserer Filiale Lieserbrücke zählen wir zu den modernsten Landtechnik-Betrieben Österreichs.In Zukunft wollen wir zusammen mit unseren Partnerhändlern für den Markt in Kärnten und Osttirol, in Teilen von Salzburg und der Steiermark sowie in den angrenzenden Gebieten von Italien und Slowenien ein verlässlicher Partner sein.Unser Grundsatz ist: Der Kunde ist König. An der Schulung unseres Personals wird ständig gearbeitet um Kunden so rasch wie möglich bedienen und zufrieden stellen zu können. Unser breites Angebot sowie die technischen Möglichkeiten in unseren modernen Betrieben sollen den Kunden die Sicherheit geben, dass sie hier richtig sind. Dies wird durch eine große Auswahl an Maschinen, Ersatzteilen und Zubehör sowie ein modernes Betriebskonzept nach außen hin sichtbar gemacht.