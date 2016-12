Landkalender 2017: Last-Minute-Geschenke für Weihnachten

Jedes Jahr wieder steht plötzlich Weihnachten vor der Tür. Die großen Geschenke sind meist besorgt. Aber was der Freundin oder der lieben Nachbarin schenken? Schon eine kleine Aufmerksamkeit zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt im Landkalender 2017.

Dieses Jahr im Landkalender: Schnelle Last-Minute-Geschenke für Weihnachten. (Foto: Anna Ewa Bieniek/shutterstock)

Besonders gut zur Herstellung eines Rosenblüten- Badesalzes eignen sich Rosenblüten aus dem eigenen Garten. Sie sind unbehandelt und riechen oft am intensivsten. Gut, wer im Sommer ein paar Rosenköpfe gepflückt und die Blätter getrocknet hat. Natürlich gibt es getrocknete Rosenblätter auch zum Kaufen.Geben Sie Badesalz in eine große Schüssel. Die Rosenblüten etwas zerkleinern und zum Salz geben. Für einen intensiven Duft ein paar Tropfen Rosenöl darübertröpfeln. Das Öl sollte für kosmetische Zwecke geeignet sein. Öle, wie sie in Duftlampen eingesetzt werden, können die Haut reizen. Einmal gut durchmischen. In Weck- oder Schraubgläser abfüllen und mit Schleifen und Bänder verzieren. Wer will kann auch noch kleine Anhänger mit der Aufschrift „Rosenblüten-Badesalz“ basteln und an das Glas hängen.Viel Spaß dabei!Tipp: Auch Blüten von Lavendel, Hibiskus und Ringelblume eignen sich für eine Badesalz- Mischung!Foto: Anna Ewa Bieniek/shutterstock Pssst: Ab einer Bestellung von drei Exemplaren übernehmen wir das Porto für Sie. (Bei einer Bestellung per Mail, Post, Telefon oder über das untenstehende Bestellformular)