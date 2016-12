LASCO Heutechnik - Einladung zum großen Tag der offenen Tür

WERBUNG

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wurde im Jänner 2016 ein neues Werk mit einer Gesamtfläche von 18.000 m² bezogen. Die weitere Betriebsstätte ist in Pöndorf angesiedelt. Die offizielle Eröffnung findet am 23.Oktober statt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer innovativen Angebotspalette!

Die neue Betriebsstätte der Firma Lasco in Pöndorf.

Johannes, Johann und Werner Landrichinger freuen sich auf zahlreiche Besucher beim Tag der offenen Tür am 23. Oktober.

Das Herz der neuen Betriebsstätte bildet die 5.000 m² große Produktionshalle sowie die 2.000 m² große Forschungs- und Entwicklungshalle. In der neuen Betriebsstätte produziert das Unternehmen unter anderem den innovativenLASCO Heukran, den LASCO Kegelspalter aber auch die Biomasse-Warmluftheizungen die unter dem Markennamen LandriTherm vertrieben werden.Mit den Biomasse-Warmluftheizungen wird die gesamte Betriebsstätte sowie die moderne Lackieranlage beheizt. Ein hochmodernes multimediales Schulungszentrum bietet Platz für über 50 Personen und ist ein weiteres Highlight des neuen Standorts. Dort werden Kunden- und Händlerschulungen sowie interessante Fachvorträge für Schul- und Exkursionsgruppen durchgeführt. Neue Entwicklungen und Innovationen entstehen in der 2.000 m² großen Forschungs- und Entwicklungshalle. Im Außenbereich der Halle wurde außerdem eine Kranbahn montiert. Interessierte können so den Heukran Probe fahren. Eine ganzjährig geöffnete Dauerausstellung kann ebenfalls besichtigt werden und offenbart eindrucksvoll die innovative Produktwelt des Familienunternehmens aus Trocknungs-, Heu-, Forst- und Heiztechnik.Gegründet vor 30 Jahren, hat sich das Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern zu einem gesunden mittelständischen Betrieb entwickelt. Um dem Wachstum auch in Zukunft gerecht zu werden ist LASCO permanent auf der Suche nach Fachkräften. Geboten werden sichere, stabile und moderne Arbeitsplätze in spannenden Fachbereichen! Für offene Stellen hat das Unternehmen auf der Webseite einen eigenen Bereich eingerichtet.Die Eröffnung der neuen Betriebsstätte ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, gleichzeitig wird auch das 30-jährige Firmenjubiläumgefeiert.Informieren Sie sich am Tag der offenen Tür über die neuesten Trends und Produkte aus dem Hause LASCO. Überzeugen Sie sich bei den Livevorführungen von der hohen Qualität und Praxistauglichkeit der einzelnen Produktkategorien. Nehmen Sie teil an einer geführten Unternehmensbesichtigung! Genießen Sie einen großartigen Tag mit tollem Rahmenprogramm für die ganze Familie. Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg sowie Kinderschminken geboten. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Vereine wie die Landjugend und die Bäuerinnen aus Pöndorf. Frische Grillhendel und Angus-Beef-Burger werden ebenfalls angeboten. Für gute Unterhaltung sorgt die TMK-Pöndorf.Ein großartiges Gewinnspiel und tolle Jubiläumspreise runden den Eröffnungstag ab. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!