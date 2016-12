Kurzscheibenegge, Federzahnegge und Flachgrubber im Vergleich

Stroh und Begrünungen gleichmäßig einarbeiten, Wurzelunkräuter bekämpfen, Ausfallgetreide und Unkrautsamen zum Keimen bringen und den Boden ganzflächig durchschneiden. – Die Anforderungen bei der flachen Bodenbearbeitung sind vielseitig. Aber mit welcher Technik geht’s am besten? In einem Vergleichstest sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen.



Spezialisten für die flache Bodenbearbeitung.

Flachgrubber Kerner Stratos 500 im Einsatz.

Kurzscheibenegge Amazone Catros+ 5002-2TS

Federzahnegge Güttler SuperMaxx 50 im Einsatz.

Die BLT Wieselburg hat mit modernster Bildanalyse die Bodenbedeckung, den Bearbeitungshorizont und die Arbeitstiefe untersucht.

Bei der Bodenbearbeitung sollte man nicht tiefer arbeiten als unbedingt nötig. Zu tiefe Lockerung erhöht den Kraftstoffverbrauch, die Verdunstung, den Verschleiß und den Zeitaufwand. Bei feuchten Bedingungen steigt auch die Gefahr für Bodenverdichtungen und Schmierschichten. Unsere praktischen und messtechnischen Untersuchungen haben wir bei zwei verschiedenen Arbeitsgängen durchgeführt:• Einarbeitung von abgefrorenen Begrünungen im Frühjahr.• Stoppelsturz nach der Getreideernte.Der Erfolg einer flachen Bodenbearbeitung hängt also von vielen Faktoren ab: Traktor, Gerät und Boden. Die Landmaschinenindustrie bietet dazu verschiedene Geräte an. Wir haben drei sehr unterschiedliche Lösungen mit ihren Stärken und Schwächen vergleichen.Die Kurzscheibenegge ist sehr kompakt und lässt sich einfach einstellen. Sie arbeitet große Stroh- und Pflanzenmassen problemlos ein und funktioniert auch auf unebenen Flächen. Bei flacher Bearbeitung von wenigen Zentimetern wird der Boden aber nicht ganzflächig durchgeschnitten.Die Großfederzahnegge von Güttler ist mit Abstand das leichteste Gerät in unserem Test. Je nach Boden braucht man einen Traktor mit 100 bis 140 PS. Dank verschiedener Ausstattungsoptionen lässt sich der SuperMaxx universell einsetzen: Stoppelbearbeitung, Saatbettbereitung bis hin zur Beikrautregulierung im Biolandbau.Der Kerner Flachgrubber Stratos 500 ist das schwerste und teuerste Gerät in unserem Test. Er ist als Flachgrubber konzipiert und hat die meisten Werkzeuggruppen. Auf Grund seiner Länge ist er in erster Linie auf großen Flächen zuhause.Die Ziele bei der „Einarbeitung abgefrorener Begrünungen" und der „Stoppelbearbeitung nach dem Drusch" sind dieselben, die drei von uns getesteten Geräte jedoch sehr unterschiedlich. Trotz ähnlicher Arbeitsbreite gibt es große Unterschiede beim Gewicht, dem Leistungsbedarf und bei den Anschaffungskosten.Auch die Arbeitsweise ist sehr unterschiedlich. Die Wahl des richtigen Geräts ist daher schwierig. Auch das persönliche Resümee unserer Testfahrer fällt unterschiedlich aus, da jeder für sich und seine betrieblichen Anforderungen einen anderen Kompromiss schließt.Neben den praktischen Erkenntnissen unserer Testfahrer haben wir auch objektive Messungen durchgeführt. Die BLT Wieselburg hat mit modernster Bildanalyse die Bodenbedeckung, den Bearbeitungshorizont und die Arbeitstiefe untersucht. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Vergleichsuntersuchung präsentieren wir Ihnen in den LANDWIRT Ausgabe 01 und 02/2017.