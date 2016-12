Körnermais - OÖ Landessortenversuch 2016

Das große Angebot bei Gelbmais erschwert uns oft die Wahl der richtigen Sorte. Die Ergebnisse der regionalen Sortenversuche sollen Ihnen dabei helfen.



Die Versuchsergebnisse der LK OÖ wurden absolut ohne jeglichen Firmeneinfluss angebaut, gepflegt und geerntet. Foto: Peter Köppl

Dieses Jahr konnten viele Landwirte den Mais erst spät – Ende April – aussäen. Die anfänglichen Reiferückstände bei Sorten bis FAO 270, konnten die Pflanzen jedoch wieder einholen. Die feuchte Witterung während der Blüte und das strahlungsreiche Wetter zur Kornbildung begünstigte die Stärkeeinlagerung. Aber nur dort wo auch die Bodenstruktur in Ordnung war. Sorten mit FAO über 280 die erst Anfang Mais gesät wurden, erreichten die Ausreife als CCM-Mais in Oberösterreich nur mehr knapp bis Mitte Oktober. Maisbestände die bereits im ersten Aprildrittel gesät wurden, konnten in gut strukturierten Böden gute Maiswurzelverzweigungen bilden. Das förderte die Entwicklung ungemein und zeigte sich in langen Pflanzen, einer guten Kolbenausbildung und in weiterer Folge in einem hohen Kornertrag.Verwerter von Körner- und Stärkemais brauchen eine gute Abreife und einen geringen Anteil an Bruchkörnern. Bei der Stärkemaisproduktion sind frühe bis mittelfrühe Sorten mit großen Körnern und guter Druschfähigkeit immer von Vorteil. Der Siebungsanteil ist besonders bei Hartmaissorten zu beachten. Zahnmaissorten haben hier weniger Probleme, da das Endosperm bei diesen Typen weniger verhornt. Zur Auswahl einer geeigneten Maissorte stehen dem Landwirt die national zugelassenen Sorten und die in der EU zugelassenen Sorten zur Verfügung. Im Feldbauratgeber für das Frühjahr 2016 sind alle im österreichischen Handel verfügbaren Sorten angeführt. Allerdings geben die regionalen Ergebnisse der jeweiligen Landessortenversuche wohl den interessantesten Überblick. Die Versuchsergebnisse der LK OÖ wurden absolut ohne jeglichen Firmeneinfluss angebaut, gepflegt und geerntet. Die LK legt besonders Wert darauf, dass es keine äußeren Einflüsse beim Zustandekommen der Ergebnisse gibt.Von Peter KöpplMehr zu den Maissortenversuch und noch viel mehr erfahren Sie bei der Ackerbautagung in Lambach . Mehr Informationen zum Programm entnehmen Sie dem Link an der rechten Seite.