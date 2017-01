Klasse statt billige Masse

Den Preiskampf des Einzelhandels mit den sensibelsten Lebensmitteln auszurichten, das will sich die Landwirtschaft nicht mehr bieten lassen. Seitinger und Titschenbacher über die wichtigsten Herausforderungen der Landwirtschaft 2017.

Lockangebote mit sensiblen Produkten müssen aufhören. (Foto: Sergey Ryzhov/shutterstock.com)

Bei einer Pressekonferenz von Agrarlandesrat Hans Seitinger und dem steirischen Landwirtschaftskammerpräsidenten Franz Titschenbacher am 16. Jänner 2017 in Graz wurden klare Worte über die künftigen Herausforderungen der heimischen Landwirtschaft gesprochen. „Minus 50 % für Fleisch und Milch als Lockangebote sind eine Frechheit“, so Landesrat Seitinger. Diese Art des Preiskampfes gerade mit den sensibelsten Produkten wolle man sich nicht länger bieten lassen. Die landwirtschaftlichen Vertreter sind deshalb in Gesprächen mit allen Handelsketten und um ein Einverständnis zu erzielen: keine Lockangebote mehr mit sensiblen bäuerlichen Lebensmitteln, deren Produktion unmittelbar an bedeutende Tierschutz- und Umweltstandards geknüpft sind.Längst ist die Digitalisierung auch in der Landwirtschaft angekommen und es gilt: wer die Daten hat, hat die Macht. Deshalb bedarf es umfangreicher Ausbildungsprogramme, um den Herausforderungen dieser rasanten Entwicklung gewachsen zu sein. Neben der zunehmenden Technisierung muss es dennoch eine „Ethik des Genug“ geben, so Landesrat Seitinger. Die weltweite Wirtschaft handelt überwiegend kurzsichtig, ausgerichtet auf maximalen Profit. Verantwortungsvolles Handeln verlangt allerdings nachhaltigere Wege, deshalb will man in Österreich den Weg des Vorsorgeprinzips gehen und Risiken im Vorfeld abwägen. Den größten Schalthebel bedient aber der Konsument, der letztlich bestimmt, in welche Richtung die heimische Landwirtschaft gehen wird. Deshalb ist der mündige Konsument, der über die Qualitäten der bäuerlichen Produktionsweise aufgeklärt ist, und diese auch in Zukunft vermehrt einfordert, der wichtigste Partner der heimischen Landwirtschaft.LK-Präsident Franz Titschenbacher skizzierte die wichtigsten Vorhaben für dieses Jahr als Vorarbeiten zur Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik ab 2021. Darunter auch das Thema der Verwendung heimischer Lebensmittel in öffentlichen Großküchen, der Bürokratieabbau, Energie und Klimaschutz. Der einfachere Zugang zu Wasser für die Frostberegnung nach Südtiroler Vorbild ist ebenso ein erklärtes Ziel, wie auch die Förderung von Holz als Werkstoff. „Mehr Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif“, betont Titschenbacher und sieht hier Lebensmittelhandel und Konsumenten am Zug.