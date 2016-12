Jungstierpreis steigt durch gute Frischfleischnachfrage

Die dritte Septemberwoche bringt gute Nachrichten vom Rindfleischmarkt. Die steigende Frischfleischnachfrage lässt den Jungstierpreis und den Kälberpreis gleichzeitig nach oben schnellen. Der aktuelle Jungstierpreis in Österreich liegt bei 3,51 Euro/kg.

Die Herbstzeit lässt den Jungstierpreis steigen, denn die Nachfrage nach Frischfleisch boomt. Foto: Taferner

Die gute Nachfrage bei Frischfleisch hält EU-weit an, regional ist das Angebot wieder leicht steigend. Die Preise für Jungstiere, Ochsen und Kalbinnen sind stabil bis leicht steigend. Bei Schlachtkühen ist das Angebot in den meisten Regionen steigend, die Preise sind stabil, bei mittleren und schwächeren Qualitäten rückläufig.In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren stabil, die Nachfrage weiterhin lebhaft, die Preise für Jungstiere und Ochsen sind in der laufenden Woche leicht steigend. Bei Schlachtkühen ist das Angebot in Österreich stabil, aufgrund der EU-weiten Preisentwicklung steigt jedoch auch in Österreich der Preisdruck. Bei Redaktionsschluss haben noch nicht alle Schlachtbetriebe die Kuhpreise zugesagt. Das Angebot bei Schlachtkälbern ist weiterhin knapp, die Preise sind leicht steigend.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R 2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,51Kalbin € 3,14Kuh ausgesetztSchlachtkälber € 5,65Quelle: Österreichische Rinderbörse