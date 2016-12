Highlights der Firma Hammerschmied auf der Agraria

WERBUNG

Ob Drillmaschine, Grubber, Einzelkornsämaschine oder Kurzscheibenegge: Die Firma Hammerschmied präsentiert auf der Agraria in Wels Neues aber auch Bewährtes aus dem Produktsortiment.

Die Firma Hammerschmied wird auf der Agraria in Halle 21 am Stand 110 Neues sowie Bewährtes präsentieren.

Der Saatgutsensor SeedEye von Väderstad: Erstmalige Präsentation in Wels.

Der Auslegemäher für Profis - der Noremat Optima Visiobra - kann ebenfalls vor Ort oder im Live-Einstieg auf Facebook besichtigt werden.

Hammerschmieds starker Partner im Ackerbau ist Väderstad und von diesem renommierten Hersteller können auf dem Stand gleich mehrere Geräte begutachtet werden. Die universell einsetzbaren Drillmaschinen Rapid und Spirit sind ausgestellt und warten mit zahlreichen technischen Innovationen auf. Außerdem werden die Einzelkornsämaschine Tempo, der Grubber Cultus und die Carrier X, eine Kurzscheibenegge mit X-förmig angeordneten Scheiben, dargeboten.Highlight ist zweifelsohne die erste Präsentation des Saatgutsensors SeedEye von Väderstad. Damit wird bei der Saat in Zukunft keine Abdrehprobe mehr gemacht, sondern einfach nur mehr die gewünschte Anzahl der Körner pro Quadratmeter eingegeben. SeedEye misst die Anzahl der gesäten Körner in jedem Särohr und stellt die Dosierung optimal ein.Unter einer Auswahl von Geräten für die Landschaftspflege wird auch der Noremat Optima Visiobra vorgestellt. Der Auslegemäher ist für echte Profis gebaut und verfügt über einige Neuerungen, die die Arbeit deutlich erleichtern. Fragen Sie die Spezialisten von Hammerschmied nach dem innovativen Visiobrakonzept und der Auflagedruckregelung.Nutzen Sie die Chance, die Geräte live zu erleben und lassen Sie sich von Hammerschmied-Mitarbeitern vor Ort beraten!Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir am Mittwoch (30. November) auch live vom Stand der Firma Hammerschmied.