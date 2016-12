Heimische Käsekaiser gekürt

Seit zwanzig Jahren werden die besten Käse Österreichs mit dem Käsekaiser ausgezeichnet. Gleich fünf Käsekaiser gingen in die Steiermark. Preise gab es auch für besonders innovative Produkte.

Bei der Prämierung der Käsekaiser wurden die besten Produkte in zehn Kategorien gekürt. (Foto: AMA)

Gleich fünf der begehrten Auszeichnungen gingen im Rahmen der Käsekaiser-Gala in Wien an die Steiermark. Kein anderes Bundesland holte so viele Prämierungen nach Hause. Die Ennstal Milch holte sich gleich zwei Siege – mit dem Schärdinger Kaisertaler in der Kategorie Frischkäse und dem höhlengereiften Österkron in der Kategorie Innovation. Der Betrieb Voitsberg der Berglandmilch freut sich ebenfalls über zwei Prämierungen. Der Schärdinger Affineur le Rosé siegte in der Kategorie Spezialität, der Kärntner Rahmlaib ist der beliebteste österreichische Käse in Deutschland. Die Kategorie Hartkäse entschied der Erzherzog Johann der Obersteirischen Molkerei für sich. Insgesamt wurden Käsekaiser in zehn Kategorien verliehen.Eine 80-köpfige Jury – Käsesommeliers, Fachjournalisten, Produzenten und Vertreter des Handels – bestimmt in der ersten Phase aus allen Einreichungen die besten fünf Käse je Kategorie. Daraus kürt ein national und international besetztes, unabhängiges Expertengremium die Besten der Besten. Bewertet werden Aussehen, Teigbeschaffenheit und Konsistenz sowie Geruch und Geschmack. Insgesamt wurden 191 Käse zum Wettbewerb eingereicht. „Die Prämierung mit dem Käsekaiser, der höchsten heimischen Auszeichnung, steht für absolute Top-Qualität“, erklärt Peter Hamedinger, AMA-Marketing-Manager für Milch und Milchprodukte.Österreich hat sich zu einer Käsenation mit mehr als 400 verschiedenen Sorten entwickelt. Die Konsumenten zeigen ihre Begeisterung für dieses Produkt, der Pro-Kopf-Konsum ist in den letzten beiden Jahrzehnten statistisch von 15 auf 21 Kilo gestiegen. Die umsatzstärksten Sorten sind Schnittkäse und Frischkäse. Der Bio-Anteil beträgt knapp neun Prozent.