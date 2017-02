Getreide- und Ölsaatenmarkt KW 5

Der internationale Markt bleibt sehr gut versorgt. Der Euro steigt aufgrund der positiven EU-Konjunktur im Wert. Die USA haben die Fördermenge bei Rohöl zurückgedreht. Das Stützt den Kurs.

Der Rapsmarkt befindet sich derzeit im Aufwind. Aber wie lange noch? Foto: LANDWIRT

Am Weizenmarkt bewegt sich derzeit nicht viel. Es fehlt derzeit an Impulsen. Ein Hoffnungsschimmer bleibt der noch niedrige Euro-Kurs im Vergleich mit dem Dollar. Das könnte in nächster Zeit die Exporte beflügeln. Algerien hat zuletzt Tender jeweils 50.000 t Weizen und Gerste ausgeschrieben. Die Ernte auf der Südhalbkugel ist weitgehend abgeschlossen und übersteigt alle Erwartungen. Argentinien spricht von einer Rekordernte. Hier ist die Menge um 39 % höher als noch im vergangenen Jahr. Ähnliches zeichnet sich in Australien ab. Hier belaufen sich die letzten Schätzungen auf eine um 18 % höhere Ernte als 15/16. Auf der Nordhalbkugel halten sich die Auswinterungsschäden derzeit auch noch in Grenzen. Einzig alleine Russland erwartet eine niedrigere Ernte für das kommende Jahr.Die EU hat zuletzt die Anfangs Lagerbestände für 2016/17 mit Mais von 18,5 Mio.t auf 12,2 Mio. t nach unten korrigiert. Zusätzlich schätzen Experten, dass dieses Jahr weniger Mais in die EU importiert wird. Das Angebot innerhalb der EU wird daher laut Schätzung um 3,6 Mio. t niedriger ausfallen als 2015/16.Der Markt für Futtergetreide bleibt stabil. Die Nachfrage der Futtermischmärkte geht zwar leicht zurück, doch lässt sich nach wie vor was verkaufen.Die Erzeuger gaben in letzter Zeit nur wenig Ware her und hofften auf bessere Preise. Das Warten hat sich gelohnt. Die Erzeugerpreise gehen stetig nach oben. Grund dafür sind unteranderem die winterbedingten Probleme mit der Logistik. Die Verarbeiter warten währenddessen, dass die Preise wieder runter gehen und hoffen, dass im Frühjahr wieder vermehrt Ware aus Australien kommt.Trockenmais 140 - 155 EuroFuttergerste 125 - 135 EuroFutterweizen 120 - 132 EuroMahlweizen/Brotweizen 130 - 140 EuroQualitätsweizen/A-Weizen 135 - 145 EuroRaps 395 - 407 EuroDie Preisangaben sind Richtwerte. Je nach Region, Vermarktungspartner und -bedingungen können die Preise auch außerhalb der genannten Bandbreite liegen.