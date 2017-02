GAP nach 2020: Meinung der Bauern gefragt

Für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 fragt die EU-Kommission um die Meinung und Vorschläge der Landwirte. Ab 2. Februar 2017 steht die öffentliche Umfrage online für zwölf Wochen zur Verfügung. Jetzt ist Mitreden gefragt!

Welchen Weg soll die Gemeinsame Agrarpolitik der EU nach 2020 gehen? Jetzt können Sie mitreden! (Foto: Zhax/shutterstock)

Jeder Landwirt redet über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), viel wird kritisiert, vieles würde man anders machen. Jetzt bietet sich eine Gelegenheit, diese Anliegen tatsächlich einzubringen. EU-Agrarkommisar Phil Hogan hat am 2. Februar 2017 ein zwölf Wochen dauerndes Konsulationsverfahren eröffnet, bei dem insbesondere die Erfahrungen der Produzenten gefragt sind. Damit gibt die EU-Kommission den Startschuss für die GAP 2020+ und leitet eine allgemeine Meinungsbildung für die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik ein. Die Kommission wird die eingegangenen Beiträge nutzen, um die Prioritäten der künftigen Agrarpolitik festzulegen.Mitmachen kann bei der Umfrage jeder EU-Bürger. Agrarpolitiker und Branchenvertreter appellieren daher besonders an heimische Landwirte, sich aktiv zu beteiligen. „Es ist Zeit, zu handeln. Die künftige Landwirtschaftspolitik muss eine ökosoziale Handschrift tragen und das geht nur, wenn die bäuerlichen Familienbetriebe aktiv werden“, betonte die österreichische EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger und erklärt weiter: „Die Zukunft der Europäischen Agrarpolitik hängt von der Expertise aus der bäuerlichen Praxis ab. Theoretikern und Schreibtischtätern dürfen wir dieses Feld keinesfalls überlassen.“Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung werden im Internet veröffentlicht und im Juli 2017 von Kommissar Phil Hogan auf einer Konferenz in Brüssel vorgestellt.