Fusarien 2016

2014 ließ die hohe Mykotoxinbelastung im Mais viele Landwirte aufhorchen. Heuer waren die Wittterungsbedingungen zur Infektionszeit ähnlich. Können wir dieses Jahr Ähnliches erwarten?



Der Mais infiziert sich über die Narbenfäden. In weiterer Folge verpilzt der Kolben. Foto: Böck

Fusarium-Pilze sind gerade in regenreichen Jahren ein Problem. Dabei belasten sie das Erntegut mit einer Vielzahl an Pilzgiften – sogenannte Mykotoxine. Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA) und die Fumonisine (FUM) spielen dabei die größte Rolle. Diese Mykotoxine sind weitgehend hitzestabil und werden bei der Verarbeitung nicht zerstört. Daher sollten Landwirte bereits am Feld alle Maßnahmen setzen, um diese Fusarientoxine zu vermeiden.In unseren Breiten sind besonders Mais und Weizen häufig mit Fusarientoxinen belastet. Der Mais infiziert sich über die Narbenfäden. In weiterer Folge verpilzt der Kolben. Beim Weizen hingegen zeigt sich der Fusariumbefall durch eine Ährenfusariose. Dabei bleicht die Ähre vorzeitig aus und bildet oft schrumpelige Weizenkörner mit einer rosa Färbung.Seit 2011 wurden rund 20 verschiedene Fusariumerreger an östereichischem Körnermais gefunden. Am häufigsten treten dabei die FUM-Bildner F. subglutinans, F. proliferatum, und F. verticillioides auf. DON und ZEA werden hingegen durch F. graminearum gebildet.Das Jahr 2014 hat uns gezeigt, dass die Jahreswitterung einen entscheidenden Einfluss auf das Auftreten von Fusarium-Pilzen hat. Die regenreiche Witterung mit moderaten Temperaturen kam dem DON- und ZEA-Produzenten F. graminearum sehr entgegen. Dies äußerte sich in den extrem hohen DON-und ZEA-Gehalten. In den trockenen Jahren zuvor konnten wir hingegen die wärmeliebenden FUM-Bildner häufiger im heimischen Mais finden.Dieses Jahr regnete es während der Maisblüte im Juli häufig – ähnlich wie 2014. Damals hatte das eine hohe Belastung durch DON und eine schlechte Qualität zur Folge. 2014 kam jedoch auch noch das feuchte Septemberwetter dazu, das einen zeitlich durchschnittlichen Abreifeverlauf und damit eine zügige Ernte ver-hinderte. Für die Mykotoxinbelastung in Körnermais wird heuer der weitere Witterungsverlauf ab Ende August ausschlaggebend sein.In einem regenreichen Herbst macht sich eine frühere Ernte in der Qualität bezahlt. Dies zeigte das Jahr 2015. Während die Landwirte in Ober- und Niederösterreich bereits Mitte September mit der Maisernte begannen, verzögerte sich im südlichen Österreich teilweise die Ernte. Das äußerte sich in einem deutlich erhöhten Befall.Ein breit angelegtes Warndienstprojekt im Auftrag der Landwirtschaftskammer Österreich gibt erste Hinweise auf mögliche Kontaminationen der heimischen Maisernte.Mehr zu den Mykotoxinen und wie Sie darauf reagieren können lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 18/2016.