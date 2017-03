Fliegenplage verhindern

In diesem Moment entwickeln sich die ersten Fliegenlarven in Ihrem Stall. Wie gehen Sie gegen die Plagegeister vor? Wir vom LANDWIRT suchen die besten Vorschläge unserer Leser.

Schicken Sie uns ein Foto und die Beschreibung Ihrer individuellen Lösung. Die besten Einsendungen werden im LANDWIRT veröffentlicht. Foto: Alexandre Le Bourdais/ shutterstock.com

Eine einfache Lösung ist ein Streifenvorhang. Er hält neben Wind auch Fliegen ab. Foto: Taferner

Sind viele Fliegen im Stall, leiden Mensch und Tier darunter. Ein hoher Fliegendruck steigert das Stresshormon Cortisol, dies wiederum hemmt das Immunsystem der Tiere. Dort, wo das Fliegenaufkommen hoch ist, ist auch die Erkrankungsrate höher. Euterentzündungen, Durchfälle bis hin zu Endzündungen der Augenbinde- und Hornhaut sind die Folge. Werden die Kühe von Fliegen geplagt, geht auch die Milchleistung zurück. Sitzen vier Fliegen auf einer Kuh, sinkt die Milchleistung um drei Prozent. Bei 36 Fliegen gibt eine Kuh bereits um ein Viertel weniger Milch. Auch in der Mast gehen die Tageszunahmen zurück.Nur etwa zehn Prozent der Fliegenpopulation besteht aus erwachsenen Fliegen. 90 % sind als Larven und Puppen nicht sichtbar. Durchschnittlich legt eine Fliege innerhalb weniger Tage 800 Eier. Entwickeln sich davon nur 90 % weiter, gibt es in einer Woche bis spätestens einem Monat, je nach Witterung, 720 fertige Fliegen. Diese sind nach ein bis drei Tagen geschlechtsreif.Tipps, um gegen die Fliegenplage anzukämpfen, gibt es viele. Wir vom LANDWIRT suchen die besten Vorschläge unserer Leser.Früh bekämpfenBereits jetzt ist der richtige Zeitpunkt um ein Larvizid einzusetzen. Das Larvizid hemmt die Entstehung vom Ei zur Larve. Parallel dazu sollte ein Adultizit eingesetzt werden. Der Erfolg ist dabei schnell sichtbar, da dieses Mittel die erwachsene Fliege abtötet.Für kühle Temperaturen sorgenJe niedriger die Temperaturen im Stall sind, desto länger dauert es, bis eine Fliege erwachsen ist. Fliegen meiden Zugluft. Deshalb gibt es in gut durchlüfteten Ställen kaum Fliegenprobleme. Wenn Sie Seitenwände öffnen undVentilatoren installieren, verringern Sie das Fliegenaufkommen. Im Wartebereich des Melkstands kann eine Berieselung mit feinsten Wassertropfen für Abkühlung und weniger Stress beim Melken sorgen.Den gesamten Artikel lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 7/2017.