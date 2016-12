EuroTier 2016 übertraf alle Erwartungen

Die problematischen Produktpreise schraubten die Erwartungen des Veranstalters und der Aussteller nach unten. Die Stimmung auf der EuroTier war aber deutlich besser als befürchtet.



Über 163.000 Interessierte kamen zur EuroTier nach Hannover.

„Mit 2.629 Ausstellern und 163.000 Besuchern, darunter 36.000 aus dem Ausland, kann die EuroTier 2016 ein hervorragendes Resultat verzeichnen. Es liegt über dem Ergebnis der bisherigen Rekordveranstaltung in 2012.“ Dies erklärte Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Grandke vom Veranstalter DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zum Abschluss der EuroTier in Hannover.Nahezu jeder vierte Besucher kam aus dem Ausland. Die 36.000 Landwirte, Investoren und Fachleute kommen von allen Kontinenten. Die meisten Auslandsbesucher kamen aus den Niederlanden, Österreich, Großbritannien, Dänemark, Belgien, aus der Schweiz und Polen.Auch das Interesse der nationalen und internationalen Politik an der EuroTier hat spürbar zugenommen. So informierten sich auf Einladung der DLG zahlreiche Abgeordnete aus den Bundes- und Länderparlamenten sowie eine Vielzahl hochrangiger Delegationen aus aller Welt auf der EuroTier. Dabei stand insbesondere bei den nationalen Gästen das Thema Tierwohl im Vordergrund, das sich auch wie ein roter Faden durch die Diskussionen im Fachprogramm zog.Die nächste EuroTier inklusive der EnergyDecentral findet vom 13. bis 16. November 2018 in Hannover statt.Zur Homepage von der EuroTier