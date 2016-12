Erweiterter Webshop für Bio-Lebensmittel online

Der neue Bio Austria Webshop wurde von Grund auf überarbeitet und eine Kooperation mit myProduct.at geschlossen. Das Angebot ist breiter und benutzerfreundlicher.

In den Shop wurden auch neue Funktionen integriert und die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Internet verbessert. Das Produktangebot ist breiter und der Webshop für bio-affine Konsumenten damit eine noch attraktivere Online-Einkaufsmöglichkeit für Biolebensmittel . „So kauft man heute beste Bio-Qualität ganz einfach online“, betont Bio Austria Obfrau Gertraud Grabmann. Um einen optimalen Betrieb des Webshops zu gewährleisten, wurde eine Kooperation mit dem Online-Anbieter http://myProduct.at eingegangen, der sich auf den Online-Vertrieb von Produkten kleiner und mittelständischer Unternehmen in Österreich spezialisiert hat. myProduct.at übernimmt künftig die Abwicklung des Bio Austria Webshops.Neue Filter- und Sortierfunktionen sorgen für Übersichtlichkeit und verbesserte Handhabung. So kann etwa auch gezielt nach veganen und laktose- oder glutenfreien Produkte gesucht werden. Darüber hinaus rücken ausführliche Betriebsporträts die Produzenten, die Biobäuerinnen und Biobauern, in den Vordergrund und streichen Herkunft und Ursprung der Bio-Lebensmittel hervor. Durch die Kooperation wird gewährleistet, dass die Wertschöpfung bei den Bio-Betrieben verbleibt. „Die bestellten Produkte werden direkt beim Bio-Betrieb geordert und über eine Kommissionierung an den Besteller geliefert“, betont Rainer Neuwirth, Geschäftsführer von myProduct.atMit der Neuaufstellung des Webshops hat jeder Bio Austria-Mitgliedsbetrieb die Möglichkeit, einen zusätzlichen professionell betreuten Vertriebskanal zu nutzen. „So bleibt der Bio Austria-Webshop weiterhin als einziger seiner Art in Österreich in bäuerlicher Hand“, betont Gertraud Grabmann.Der BIO AUSTRIA Webshop ist unter http://shop.bio-austria.at abrufbar.