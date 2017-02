Erfolgreicher Abschluss der LANDWIRT Rinderfachtage

Mit dem LANDWIRT Rinderfachtag in Südtirol ging die Weiterbildungstour zu Ende. Über 180 Südtiroler kamen um die aktuellen Informationen zu den Themen Fütterung, Haltung, Gesundheit und Brunst abzurufen.

Fachgruppenleiter Georg Kronberger freute sich über den regen Besuch beim LANDWIRT Rinderfachtag an der LWS Dietenheim. Foto: Taferner

LANDWIRT Redakteurin DI Karin Ch. Taferner eröffnete am 10. Februar 2017 den letzen LANDWIRT Rinderfachtag im Jahr 2017 im großen Saal der Landwirtschaftsschule Dietenheim bei Bruneck. Die Sesselreihen waren gut gefüllt, aber jeder der rund 160 Landwirte hatte gute Sicht auf die Leinwand. Auch die Schüler der dritten Klassen durften am LANDWIRT Rinderfachtag teilnehmen. Seitens der Schule begrüßte Georg Kronbichler die Besucher und freute sich, dass auch der fünfte gemeinsam veranstaltete LANDWIRT Rinderfachtag reges Interesse bei den Landwirten fand.Den ersten Vortrag hielt Nutztierhomöopathin Karin Schoenen-Schragmann aus Nordrhein-Westfalen. Neben den einzelnen Mitteln, die im Falle von Eutererkrankungen, Klauenentzündungen und bei Saugschwäche gegeben werden, gab sie dem Publikum auch wichtige Hinweise zur Anwendung von Homöopathie. Sie wies darauf hin, dass Globuli nie in die Hand genommen werden dürfen und immer direkt aus der Flasche ins Tier gegeben werden müssen.Im Anschluss daran erklärte der Schweizer Kuhsignaltrainer Christian Manser, wie einfach Licht und Luft in die Ställe gebracht werden können, wenn man sich nur von alten Denkmustern verabschiedet.Den Nachmittag eröffnete DI Christian Fasching von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und präsentierte Zwischenergebnisse des LANDWIRT Praxistest zum Thema Brunsterkennungssysteme . Mit dem Thema Eiweißalternativen in der Milchviehfütterung schloss der Vorarlberger Fütterungsberater DI Matthias Lins die Vortragsreihe des LANDWIRT Agrarforum Rind ab. Anhand von einfachen Rechnungen zeigte er, dass es sich durchaus lohnen kann, über den Ersatz von Soja in der Milchviehfütterung nachzudenken.Das LANDWIRT Team und die Referenten bedanken sich für Ihren Besuch und freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!