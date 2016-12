Eine Maissorte für alle Regionen Österreichs

WERBUNG

Der Körnermaishybrid ARNO® von SAATBAU LINZ brachte in den letzten drei Jahren hervorragende Ergebnisse. Sämtliche Informationen dazu präsentiert das Unternehmen auch auf der Agraria in Wels.

2016 zeigte ARNO® was geht.

Der Hartmaisanteil führt zu einem schnellen Wuchs in der Jugend.

Resistenz gegen Kolbenfäule bringt kräftige Kolben.

Übersicht über die fast schon utopischen Höchsterträge mit ARNO® im Jahr 2016.

Der Körnermaishybrid ARNO® DKC 3939 FAO ca. 330 ist nun seit drei Jahren auf dem Markt. Vergleicht man diese Jahre hinsichtlich Witterung, hätten diese nicht unterschiedlicher sein können. Die Sorte ARNO® brachte in allen drei Jahren österreichweit hervorragende Ergebnisse, sowohl unter feuchten als auch unter trockenen Bedingungen. Im Jahr 2016, einem Jahr mit perfekten Bedingungen für Mais, zeigte ARNO® was wirklich möglich ist. In allen Regionen Österreichs konnten mit ARNO® Höchsterträge erreicht werden, welche zum Teil schon utopisch scheinen.Die Sorte ARNO® verfügt über eine Kombination von Eigenschaften, welche bisher noch nicht in einer Sorte vereint waren:ARNO® ist ein zahnmaisbetonter Hybrid mit einem geringen Hartmaisanteil, der zu einer raschen Jugendentwicklung beiträgt – damit passt die Sorte auch optimal auf kühlere, schwerere Böden. Der Wuchstyp von ARNO® erlaubt bei gut wasserführenden Böden höhere Bestandsdichten, womit der Ertrag pro Hektar gesteigert werden kann.Ein weiteres Merkmal von ARNO® ist dessen herausragende Gesundheit mit einer außerordentlich hohen Resistenz gegen Kolbenfäule, was die Sorte im Extremjahr 2014 bewies. Die Toxinwerte von ARNO® lagen 2014 sowohl bei DON als auch bei ZEA nicht einmal bei der Hälfte des Mittelwertes sämtlicher AGES-Versuche.Das lange Zahnmaiskorn von ARNO® löst sich leicht von der Spindel – damit ergibt sich eine leichte Druschbarkeit. Die Kombination von Zahnmais- und Hartmaisgenetik bringt neben der erwähnten raschen Jugendentwicklung zusätzlich eine deutlich frühere Blüte – ein Vorteil in Trockensituationen und mit positiven Auswirkungen auf die sehr hohe Resistenz gegen Kolbenfäule. Die kompakte Pflanze gepaart mit der herausragenden Gesundheit machen ARNO® besonders standfest. Stängelbruch und Sommerlager waren auch in den Extremjahren 2014 und 2015 kein Thema.Mit der Summe dieser Eigenschaften sind mit ARNO® enorme Erträge möglich, das hat die Sorte 2016 eindrucksvoll bewiesen. Dieser leistungsstarke Hybrid deckt über alle Regionen Österreichs ein breites Reifespektrum ab.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir am Mittwoch (30. November) auch live vom Stand der Firma SAATBAU LINZ. Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!