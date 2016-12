EU exportierte 2016 deutlich mehr Rindfleisch

Erfreulich entwickelten sich die Fleischexporte der EU-Länder im Jahr 2016. Sowohl Schweinefleisch als auch Rindfleisch war stärker gefragt als in den Vorjahren. Israel verdoppelte die Einfuhrmenge an Rindfleisch. Das Türkeigeschäft legte knapp 13 % zu.

Im Jahr 2016 sorgte vor allem das florierende Türkeigeschäft mit Lebendrindern und Rindfleisch für Zuwächse im Export. Foto: Taferner

Die Länder der Europäischen Union haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 fast 5 Mio. t Fleisch exportiert. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Ausfuhren um mehr als ein Fünftel erhöht werden. Die Erlöse stiegen um 18,4 % auf 8,89 Mrd. Euro.Die Exporte von Rindfleisch und Schlachtrindern stiegen um 17,2 % auf 504.000 t. Das Plus geht fast ausschließlich auf das Konto Israels, das seine Einfuhren aus der EU auf 144.000 t verdoppelte. Deutlich im Plus sind auch die Lieferungen nach Ägypten (78,5 %), Libyen (66,3 %) und Vietnam (188,2 %). Wichtigstes Zielland bleibt die Türkei, die etwa ein Sechstel der EU-Exporte abnimmt. Mit einem Plus von 12,8 % auf 265.000 t entwickelte sich auch das Türkeigeschäft positiv. Die Exporterlöse stiegen insgesamt um 15,6 % auf 1,57 Mrd. Euro.Die Rindfleischproduktion wird heuer in der EU voraussichtlich um 3 % auf rund 8,15 Mio. t zulegen und im kommenden Jahr in etwa auf diesem Niveau stabil bleiben. Dies stellt die EU-Kommission in ihrer vor Kurzem veröffentlichten Marktprognose fest. Als Hauptgründe für diese Entwicklung nennt die Brüsseler Behörde die relativ hohen Schlachtzahlen bei Milchkühen (auch aufgrund der schlechten Milcherzeugerpreise ) sowie die Anpassung der Rinderherden an die neuen Rahmenbedingungen der GAP-Reform. Ab dem Jahr 2018 dürfte dann ein schrittweiser Rückgang der Rindfleischerzeugung einsetzen, bis 2026 soll die Bruttoerzeugung bei etwa 7,5 Mio. t liegen, so die Kommission. In den neuen EU-Mitgliedsländern werde zwar die Mutterkuh herde in den kommenden zehn Jahren vergrößert, dies könne allerdings die Verringerung der Milchkuh bestände nicht kompensieren.