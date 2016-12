EU-Hilfspaket soll Milchmenge senken

Nun ist es fix. Ab Oktober erhalten Landwirte, die weniger Milch liefern eine finanzielle Unterstützung. Die Antragsfrist läuft am 21. September um 12 Uhr aus.

Rund 1 Mio. t. Milch soll durch die EU-Maßnahme europaweit reduziert werden.

Ab Oktober geht's los. Dann greift das zweite EU-Hilfspaket. Insgesamt 500 Mio. Euro hat die EU-Kommission dafür budgetiert und dieses Mal sollte damit vorwiegend die Milchmengen am EU-Markt verringert werden. Die Mitgliedsstaaten erhalten 350 Mio. Euro davon und können damit nationale Maßnahmen setzen. Die restlichen 150 Mio. Euro des EU-Hilfspakets verwendet die EU-Kommission für Ausgleichzahlungen an Landwirte, welche die gelieferte Milchmenge reduzieren. 14 Cent soll die Beihilfe betragen, die Landwirte für jedes kg Milch bekommen, das in einer Periode von drei Monaten im Vergleich zur Vorjahresmenge weniger geliefert wird. Für den ersten Reduktionszeitraum von Oktober bis Dezember können sich Landwirte bis 21. September, 12 Uhr, anmelden. In Österreich ist die Antragstellung ist über das e-AMA Portal oder über die Landwirtschaftskammern möglich. In Bayern und Baden-Württemberg soll die Antragstellung über die HIT-Datenbank möglich sein.Einen Antrag kann jeder Milchviehhalter stellen, der im Juli 2016 noch Kuhmilch an einen Erstankäufer (Molkerei bzw. Unternehmen, das Milch beim Erzeuger kauft) geliefert hat. Die beantragte Reduktionsmenge muss mindestens 1.500 kg betragen und darf maximal 50 % der Liefermenge der Referenzperiode im Vorjahr (z.B. Oktober bis Dezember 2015) ausmachen. Als Berechnungsgrundlage dienen die Milchgeldabrechnungen.Ob tatsächlich die gesamte beantragte Milchmenge abgegolten wird, erfahren die Landwirte spätestens sieben Arbeitstage nach Ablauf der Einreichfrist. Dann nämlich kann die EU-Kommission beurteilen, ob die maximale Reduktionsmenge von 1,071 Mio. t. (entspricht 150 Mio. Euro) europaweit eingehalten wird. Sollte diese Grenze überschritten werden, dann werden die Mengen aller Antragsteller der EU aliquot gekürzt. Sollte das nicht der Fall sein, sind im Ein-Monats-Intervall neue Reduktionszeiträume geplant.Für den ersten Zeitraum wird das Geld spätestens Ende März überwiesen. Liegt die tatsächliche Reduktionsmenge eines Betriebs wesentlich unter der beantragten und bewilligten Menge, dann wird ein Kürzungsfaktor eingesetzt.Vom den 350 Mio. Euro, mit denen die Mitgliedsstaaten Maßnahme zur Unterstützung des Milchmarktes setzen soll, wurden Österreich 5,86 Mio. Euro und Deutschland 58 Mio. Euro zugeteilt. In Österreich werden diese zur Verlängerung der EU-Reduktionsmaßnahme genutzt.In Deutschland werden die 58 Mio. Euro aus nationalen Mitteln verdoppelt. Über die Verwendung wird derzeit diskutiert. Der Bund Deutscher Milchbauern (BDM) nimmt das französische Modell als Vorbild und fordert eine Aufstockung der 14 Cent im EU-Reduktionsmodell um weitere 10 Cent für die ersten 5 % an weniger produzierter Milch. Damit würde dieses Modell auch für Betriebe interessant werden, die auch zukünftig Milch erzeugen wollen, so BDM-Sprecher Hans Foldenauer. Er befürchtet einen starken Mitnahmeeffekt durch Aussteiger.Lesen Sie dazu auch den Kommentar zum EU-Hilfspaket