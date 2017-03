Die besten Osterbrot-Bäuerinnen stehen fest

35 Brotbäuerinnen und vier Fachschulen traten mit ihren selbst gebackenen Osterbroten und Pinzen gegeneinander an und ritterten um die Landessiege in drei Kategorien. Die Qualität war hervorragend.

Die drei Landessiegerinnen Franziska Hiebaum, Astrid Pammer und Eva Zach begeisterten mit Sonntagsstriezel, Pinze und Osterbrot. (Foto: LK/Musch)

In der Kategorie klassisch-traditionelles Osterbrot ging der Landessieg an Eva Zach aus Pertlstein bei Fehring. Die Kategorie Osterpinze konnte Astrid Pammer aus Höflach bei Fehring für sich entscheiden. Und mit ihrem Ostersonntagsstriezel gewann Franziska Hiebaum aus Eggersdorf die Kategorie kreative Osterbrote. Vizepräsidentin Maria Pein freut sich, dass immer mehr Jungbäuerinnen das Handwerk des Brotbackens mit großer Leidenschaft ausüben und auf diese Weise eine wichtige bäuerliche Tradition aufrecht erhalten. Insgesamt stellten sich in diesem Jahr 35 Brotbäuerinnen und –bauern mit 69 Proben sowie vier Fachschulen der steirischen Osterbrotprämierung. Alle Sieger und Medaillen-Gewinner können ihre prämierten Brote und Pinzen mit einer neuen Schleife „Osterbrotprämierung 2017“ als ausgezeichnete Produkte kennzeichnen.Bei der diesjährigen Prämierung überraschten die Teilnehmer mit besonders kreativen Neukreationen. Handgeflochtene Striezel, Körbe, aber auch kreative Hasen bis hin zu Blumen aus Pinzenteig und vieles mehr wurde der 18-köpfigen Jury präsentiert. Die Brote und Kreationen bestachen aber vor allem auch durch ihre inneren Werte. Nur natürliche Zutaten, vorzugsweise aus eigener Produktion landen in den Teigen: frische Eier, Butter, Vollmilch, Mehl, etwas Zucker oder auch Anis und Schweineschmalz, die den besonderen Geschmack ausmachen.