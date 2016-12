DLG eröffnet die EuroTier 2016

Die EuroTier versteht sich als Leitmesse für Tierhaltung, Tiergesundheit und zukünftige Trends der Tierproduktion. Gleichzeitig finden vom 15. bis 18. November 2016 am Messegelände in Hannover die EnergyDecentral, die Messe für dezentrale Energieversorgung und der Kongress des Bundesverbands praktizierender Tierärzte statt. Die kommenden Tage vereint Hannover das geballte Wissen einer ganzen Branche auf 26 Hektar.

Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), der Bundesverband der praktizierenden Tierärzte (bpt) und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) gingen in Hannover auf die Herausforderungen für Tierproduktion und Energieversorgung ein. Foto: Taferner

Bereits am Vortag der EuroTier startete die Messe mit der internationalen DLG-Pressekonferenz. Am Nachmittag des 14. November 2016 stimmte Dr. Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der DLG, die internationale Fachpresse auf die EuroTier ein. Er betonte die Vorreiterrolle der Messe, die mit knapp 57 % erstmals mehr Aussteller aus dem Aus- als dem Inland beherbergt. Kontakte knüpfen, Netzwerke aufbauen, Geschäftsbeziehungen festigen, sich über die Märkte und Trends informieren - das sind die Hauptgründe für die Teilnahme an der EuroTier aus Sicht der Aussteller. Internationale Handelsdelegationen präsentieren ihre Länder und Produkte um neue Märkte zu erobern. So wird die EuroTier zur internationalen Drehscheibe zu den weltweiten Märkten. Es ginge weniger um die Abwicklung konkreter Verkäufe, sondern um Anregungen für den eigenen Betrieb - das verrät der Leitspruch der Veranstaltung „inspiration for your bussiness“.Angesichts der breiten Diskussion zum Thema Tierwohl in Deutschland legte Dr. Siegfried Moder, Präsident des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte dar, dass es Tierwohl ohne Tiergesundheit nicht geben kann. Damit betonte er die Rolle der Tierärzte in diesem Spannungsfeld. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass zukunftsorientierte Nutztierhaltung einer engen Kooperation zwischen Hoftierarzt und Landwirt bedarf, die auch den Tierarzt in die betriebliche Entscheidungsfindung miteinbeziehen soll.Dezentrale Energieversorgung sei der Schlüssel für eine erfolgreiche Trendumkehr in der Energieversorgung, folgerte Matthias Zeilinger, Geschäftsführer der VDMA Power Systems aus Frankfurt am Main. Um die hochgesteckten Klimaziele zu erreichen, müsse Kraft-Wärme-Kopplung in größerem Maße in die Energiestrategie einbezogen werden. Die Hersteller stünden mit kosteneffizienten, flexiblen Lösungen parat. Davon kann man sich bis Freitag, 18.11.2016 auf der EnergyDecntral selbst überzeugen.